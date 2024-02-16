Скандалы: Организованная полярная группа

На севере Красноярского края банкротят муниципальные предприятия, занимающиеся жизнеобеспечением посёлков

Коммунальные аварии в столичных регионах, испортившие многим российским чиновникам новогоднее настроение, принесли и определённую пользу. Когда подобное случалось где-нибудь в республике Коми или Забайкалье, страна как-то не особо вздрагивала. Федеральные СМИ не писали наперебой о прогнивших по всей стране теплотрассах и о том, что подходы к системам жизнеобеспечения надо кардинально менять, причём, по всей России и на законодательном уровне…

К примеру, обратил ли своё внимание среднестатистический российский обыватель на коммунальную аварию в Якутии в начале 2023 года? А ведь она мало чем отличалась от произошедшей в нынешний Новый год в Подмосковье. Ну, разве только тем, что температура воздуха была существенно ниже: температурный столбик переваливал отметку – 50°. Показательно, что коммунальные аварии и в том, и другом случае связали с повышением цен на жилищно-коммунальные услуг.

Этой зимой коммунальные аварии случались в Липецке и Хабаровске, Челябинске и Перми в десятках других больших и малых городах России. Но всё же, страшнее всего, когда без тепла и электроэнергии оказываются города и посёлки Крайнего Севера, куда добраться можно только самолётом, да и то, если погодные условия позволят. Тут временными неудобствами и бронхитом не отделаешься, – всё может закончиться трагически…

И самое странное – местные и региональные власти даже сейчас продолжают наступать на «грабли», делая вид, что не замечают, как прямо у них под носом беззастенчиво рассовываются по карманам коммунальные активы, обеспечивающие жизнь в северных городах и посёлках. А некоторые главы муниципальных образований и вовсе собственными руками уничтожают создававшуюся десятилетиями инфраструктуру, доводя до банкротства муниципальные предприятия и отдавая их за бесценок в частные руки.

Модернизация «наоборот»

В самых студёных районах Красноярского края уже достаточно давно обосновалась довольно «тёплая» компания, которая, на наш взгляд, доводит, до банкротства муниципальные предприятия Хатанги, Туруханска, Байкита, Ванавары и других северных посёлков Красноярского края… «Костяк» этой сплочённой «команды» видится из «топ-менеджеров» «Енисейского объединённого банка» (сокращённо ЕОБ), ещё с начала нулевых прочно укрепившегося на красноярских «северах». До поры до времени они довольствовались маржой, которая образовывалась при перепродаже нефтепродуктов, причём, «толика» эта доходила, порой, чуть ли не до 100 процентов. Но, и этого им этого показалось мало? И они обратили своё внимание на коммунальный комплекс полярных городов и посёлков. При этом обещали «инвестировать» и «улучшить». Но подобных примеров в СМИ что-то не попалось. И скорее совсем наоборот: зачастую даже текущий ремонт коммунального хозяйства не производится, оно продолжает изнашиваться, цены на услуги растут… И если в Эвенкии, например, «рванёт», как в нынешнем году в Подольске, не стоит удивляться…

Более подробно как «работает» эта схема, посмотрим на примере эвенкийского села Ванавара… Для того, чтобы «окучить» систему жизнеобеспечения этого населённого пункта, компанией ловкачей из «ЕОБ» было создано ООО «Ванавараэнергоком», подозрительно созвучное с муниципальным предприятием (МУП) «Ванавараэнерго». Видимо для того, чтобы весь последующий коммунальный «шахер-махер» не слишком бросался в глаза. Ну, а тёплые отношения с главой Эвенкийского района Андреем Юрьевичем Черкасовым у дружной «артели» банкиров-старателей, рыщущих по «северам» в поисках «золотых жил», сложились достаточно давно. И в 2014 году Андрей Юрьевич своим распоряжением передал им сетевой энергокомплекс села Ванавара. По условиям договора долгосрочной аренды, потребители теперь должны были платить за оказание услуг по обеспечению не муниципальному предприятию, а «представителям частного капитала», которые, согласно тому же договору, брали на себя обязательство провести модернизацию оборудования муниципального предприятия. Но, похоже, выполнялась только первая часть «договорённостей». Более того – началась модернизация «наоборот»: часть принадлежащего оборудования МУП стала заменяться на арендованное в ООО «Кросс Арктик Групп», а изношенное и старое вместо модернизации куда-то исчезло. Теперь «Модернизированные объекты» муниципального энергокомплекса на самом деле оказались собственностью общества с ограниченной ответственностью ООО «Кросс Арктик групп» — компании, которая являлась одним из учредителей ООО «Ванавараэнергоком», и на тот момент имела, в свою очередь, среди учредителей кипрскую офшорную компанию.

Бей своих, чтобы чужие обогащались

Придя к выводу, что арендаторы в деле модернизации энергетического комплекса Ванавары явно не преуспевают, руководство МУП «Ванавараэнерго» обратилось в арбитражный суд с требованием возместить ущерб в размере 228 256 189 рублей, который, по мнению истца, возник в результате нарушения обязательств по модернизации энергетического комплекса села Ванавара. Казалось бы, узнав об этаком бесчинстве частных собственников, эвенкийские власти должны были поддержать иск своего, муниципального предприятия. И первое время, пока главой района был Евгений Васильев, такая поддержка была. Но вскоре он почему-то скоропостижно отправился в отставку, и должность Андрея Черкасова стала на одно слово короче – вместо главы администрации он стал просто главой, или проще – полноправным руководителем Эвенкии – муниципального района, занимающего треть территории Красноярского края и сопоставимого по площади с Турцией. После этого назначения, администрация Эвенкийского муниципального района официально обратилась в Арбитражный суд с требованием отказать собственному предприятию в заявленных требованиях. То есть, местная власть, образно выражаясь, «стреляет себе в ногу». Надо отметить, что нанятый юрист, представлявший интересы администрации Эвенкийского района госпожа Сабурова, одновременно является и представителем ООО «Ванавараэнергоком». Почему глава района Черкасов, имея свой юридический отдел, постоянно нанимает юристов со стороны, это тема нашего отдельного журналистского расследования.

А «Ванавараэнергоком», тем временем, демонстрирует настоящие чудеса, которым бы позавидовала свита Воланда. Купюры с лёгкой руки хозяев этой компании появляются словно ниоткуда. Впрочем, «разоблачить» этот фокус большого труда не составляет.

Как вам, например, такой фортель: отпускная цена нефти в ООО «Пайга» на 2019–2020 годы составляла 24 000 рублей за тонну, компания добывает и отгружает её на месторождении, находящимся в 45 километрах от села Ванавара. Директор же ООО «Ванавараэнергоком» Рыжикова ухитрялась приобретать её для нужд свой компании по цене около 45 300 рублей за тонну. Откуда берётся почти стопроцентная накрутка?

Всё просто: сначала «Пайга» поставляет нефть аффилированной компании ООО «Вега» по вышеупомянутой цене 24 000 рублей за тонну. Затем Вега перепродаёт нефть ООО «Кросс Арктик групп», компании-учредительнице ООО «Ванавараэнергоком»…

В ходе тройной перепродажи стоимость одной тонны нефти явным образом увеличивается чуть ли не на 21 300 рублей. Естественно, фамилии и отчества учредителей ООО, задействованных в этой цепочке, удивительным образом пересекаются. А в итоге для работы этого «аттракциона неслыханной щедрости» приходится привлекать краевой бюджет к сомнительному покрытию «выпадающих доходов поставщика. Более того, ООО «Ванавараэнергоком», получив компенсацию в виде выпадающих доходов, обращается в Арбитражный суд с исками к Правительству Красноярского края в лице Минфина и взыскивает компенсацию в десятки миллионов на дополнительные расходы. Это происходит ежегодно. Разве муниципальное предприятие сумело бы так красиво обуть бюджет? Они, когда поставляли электроэнергию потребителю сами, действовали по старинке, покупая нефть у добывающей компании напрямую…

Символично в этом смысле выглядит слоган, размещённый на корпоративном сайте компании «ООО «Кросс Арктик Групп». Что-что, а «решают вопросы» эти ребята в Красноярском Заполярье и на прилегающих к нему территориях, «на раз»…

Мы бы взяли частями, но нам нужно сразу…

Администрация Эвенкийского района между тем, пустилась «во все тяжкие»: в 2017-м, был передан в концессию комплекс теплоснабжения и водоснабжения и тоже под предлогом того, что частная фирма всё отремонтирует, реконструирует. И опять, крупные проекты реконструкции не удаётся обнаружить, зато деньги за услуги ЖКХ явно потекли рекой в карманы частников. Ну, а обескровленное муниципальное предприятие, понятное дело, стало медленно терять самостоятельность.

Разумеется, ООО «Ванавараэнергоком» возжелало забрать то, что осталось от МП «Ванавараэнерго», и они подали иск на банкротство муниципального предприятия. Черкасов, при этом, был совсем не против: власти района будто пинками стали загонять собственное предприятие в финансовую яму, потребовав вернуть бюджетный кредит – 118 миллионов рублей, который был выделен ему из бюджета до 2030 года. После этого нам стало окончательно ясно, что схема по передаче в частные руки коммунального хозяйства Ванавары была задумана изначально. Власти Эвенкии чуть ли не «встали плечом к плечу» с частной фирмой, которая с их помощью довела муниципальное предприятие до банкротства. Даже в арбитражных судах интересы администрации Эвенкийского района и ООО «Ванавараэнерком» неоднократно представлял один и тот же юрист…

При этом, руководство МП «Ванавараэнерго» сдаваться не собиралось. Восемь миллионов, которые потребовал подавший на банкротство кредитор – ООО «Ванавараэнергоком» – руководством муниципального предприятия были изысканы и перечислены ему на счёт. Но учредители ООО «Ванавараэнергоком», кажется твёрдо решившие «проглотить» муниципальное предприятие целиком, отправили деньги назад. Случай, пожалуй, в арбитражной практике беспрецедентный… Но, оказывается, так можно – финансисты, однако… многому научили наивных северян. В итоге, МП «Ванавараэнерго» было признано банкротом.

Причём таких «недружественных поглощений» на территории края, по всей видимости, было уже несколько, так как, по нашим сведениям, эта «тёплая компания» применяет схожие методы на Севере достаточно давно. К примеру, в ликвидации «Туруханскэнерго» и МУП ЖКХ сельского поселения «Хатанга» на Таймыре участвовал тот же конкурсный управляющий, что и в случае с МП «Ванавараэнерго» — Идрисов Ренат Исмагилович.

Если пошерстить «Руспрофайл», мы обнаружим, что именно Идрисов задействован во схемах банкротства северных МП, занимавшихся жизнеобеспечением посёлков.

Оптом и в розницу…

Имущество МП ЭМР «Ванавараэнерго», а это, по сути, весь жилищно-коммунальный комплекс Ванавары, было продано по такой цене, что может сложиться впечатление, что на торги был выставлен совершенно никчёмный хлам. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: а что же тогда «бизнесмены», ныне банкротящие своего «арендодателя» там «модернизировали»?

Понятно, что такие дела без одобрения муниципальных, а возможно, и краевых властей не делаются. Ведь ни для кого не секрет, что глава Эвенкийского муниципального района Черкасов – креатура экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.

Большущий перечень имущества Ренат Идрисов объединил в один лот – здесь и линии электропередач, и трубопроводы, и градирни, и нежилые здания, и лодочный мотор, и мини-АТС. Причём, назначение нескольких нежилых зданий не указано.

Но есть мнение, что было это сделано неспроста: к примеру, среди этих таинственных строений можно обнаружить больничную котельную, которую в итоге купили просто как как стены и крышу, без оборудования, всё что было внутри чудесным образом в лоте N 1 не упоминается. И тогда не удивляет, что при балансовой стоимости новой больничной котельной 42 770 309,24 рубля конкурсный управляющий Идрисов был не против пустить её с молотка всего за 1 551 000 рублей – чуть ли не по цене руин.

Начальная цена единственного лота N 1 составила 137 239 633 рубля. Однако в итоге всё это недвижимое имущество всего за 45 308 433,30 , а движимое – за 29 792 566, 70 приобрела некая фирма ООО «Сириус» неожиданно засиявшая на эвенкийском небосклоне…

Звёзды сошлись

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что список учредителей этой компании мало отличается от перечня «хозяев» ООО «Ванвараэнергоком», ООО «Вега» ООО «Кросс Арктик групп» и других действующих на севере Красноярского края ряда компаний. Одним из учредителей ООО «Сириус» (ИНН 2466284513) является ООО «Кросс Арктик Групп (ИНН 2464241835), а руководителем и одним из учредителей этой фирмы значится Андрей Лыков.

ООО «Кросс Арктик Групп», в свою очередь, является соучредителем ООО «Кросс Арктик Транс» (ИНН 2465224737), а также небезынтересной нам (об этом мы ещё расскажем) ООО «Вега» (ИНН 24652912150).

У ООО «Вега» опять же в исторических учредителях числятся ООО «Кросс Арктик Групп» и ООО «Кросс Арктик Транс». Руководитель и учредитель ООО «Кросс Арктик Транс» Андрей Коростелёв является учредителем ООО «Ванавараэнергоком». Сплошные парадоксы: во всех учебниках по астрономии написано, что Сириус и Вега это две разные звезды, а вот в эвенкийских реалиях они слились в одно целое, и, как «чёрная дыра», поглощают системы жизнеобеспечения городов и посёлков красноярского севера.

Когда рак на плато свистнет

Нельзя сказать, что подобная имущественная оргия никого из представителей эвенкийской власти не смущала. Депутат местного совета депутатов Александр Шаповалов обратился с просьбой дать оценку происходящему в краевую прокуратуру и законодательное собрание Красноярского края. Там отреагировали. Вот выдержка из ответа прокуратуры Красноярского края от 9.01.2023 года № 07/1-830-2022/20040001/Он48-23 за подписью заместителя прокурора края Виталия Степанова депутату Законодательного Собрания Красноярского края Александру Ратахину:

«…Переданные объекты тепло- и электроснабжения являются действующими и участвуют в обеспечении п. Ванавара коммунальными услугами. Котельные и участки тепловых сетей, переданные ООО «Сириус», включены в схему теплоснабжения населённого пункта. Реализованное имущество является социально значимым, в связи с чем, в соответствии со статьёй 132 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», после проведения торгов в форме конкурса, посредством публичных предложений орган местного самоуправления заключает с покупателем соглашение об исполнении условий, предусмотренных законодательством.

Однако соответствующее соглашение между ООО «Сириус» и органом местного самоуправления заключено не было. В соответствии с требованиями законодательства нарушение и неисполнение условий является основанием для расторжения договора на приобретение названного имущества по заявлению органов местного самоуправления. Вместе с тем администрацией района соответствующее заявление в суд до настоящего времени не подано».

То есть, факт нарушения закона надзирательному органу был очевиден, но никаких сведений о том, что администрация Эвенкийского района обратилась в суд с заявлением об отмене торгов, нам обнаружить не удалось. Ровно как и прокурорских проверок по этому факту. Да и после того, как Александр Юрьевич Черкасов долго и скрупулёзно проводил «предпродажную подготовку», ждать этого, думается, придётся дольше, чем рак на горе свистнет. Причём не на простой горе, а на какой-нибудь заснеженной вершине плато Путорана…

По цене металлолома

С движимым имуществом ООО «Ванавараэнерго» управляющий Идрисов вовсе не церемонился: на собрании кредиторов 20 июня 2022 года в адрес конкурсного управляющего Идрисова поступило предложение от конкурсного кредитора ООО «Ванавараэнергоком» продавать имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 100 тысяч, без проведения торгов.

И понеслось! К примеру, бензовоз «Урал» 2001 года выпуска (цистерна 10 кубических метров) Идрисов продал по цене велосипеда – за 10 000 рублей. Хотя, если посмотреть объявления на сайте «Дром», стоимость подобных машин достигает 2 500 000 рублей. За столь же смешные цены ушли ещё две машины.

Кроме того, нефтепродукты в количестве 383,93 тонны, которые были ранее у банкрота – МП «Ванавараэнерго» – и были тоже выставлены на продажу, согласно вышеуказанному и, на мой взгляд, просто грабительскому решению собрания кредиторов, были проданы за 12 500 000 рублей: по 32 558 рублей за тонну.

При этом анализ цен показал, что рыночная стоимость вышеуказанных нефтепродуктов в селе Ванавара на дату реализации могла быть в два раза выше цены, определённой кредиторами на собрании, и составлять до 63 593 рубля за тонну. По-видимому, сумма была занижена на 11 915 ( рублей — почти вдвое!).

При этом, зарабатывая миллионы, ООО «Ванавараэнергоком» предоставляла услуги, которые вызывали гневные публикации. Да и где там соответствие жёстким требованиям? Из кранов вместо холодной воды течёт ржавая, мутная субстанция, которую местные жители не только боятся пить, но даже одежду стирать не рискуют – она становится грязнее, чем была до стирки. Периодически «поставщика» наказывают.

Электричество в маленьких посёлках Эвенкии подаётся в течение нескольких часов в сутки. В посёлке Чемдальск, к примеру, оно бывает с семи утра до часу ночи. Это очень хорошо известно главе района Черкасову, но никакого беспокойства по этому поводу он не выказывает и мер для изменения ситуации принимать не торопится. Не в суд же ему, в самом деле идти, как осторожно намекает главе района об этом краевая прокуратура?

Да что там говорить об отдалённых посёлках, когда даже в районной больнице регулярно случаются отключения света, из-за чего портится оборудование, приходят в негодность медикаменты, которые, по условиям хранения, можно держать только в холодильниках… Из-за отключения электроснабжения прекращает работу в посёлках и телефонная связь. Надо ли говорить, что даже кратковременная потеря связи с «Большой землёй» может иметь самые печальные последствия для жителей маленьких таёжных поселений: вдруг, например, кому-то срочно понадобится медицинская помощь, или случится пожар?

Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчёркивал, что развитие северных и арктических регионов является одной из важнейших государственных задач. Но судя по тому, как сегодня «решаются» вопросы создания нормальных условий для жизни в северных и арктических посёлках Красноярского края, здесь пока не до «развития», люди думают, как бы им просто выжить… И пока на самом высоком уровне не придёт понимание того, что системы жизнеобеспечения населённых пунктов на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах – зона ответственности государства, и отдавать их на откуп ни в коем случае нельзя, о настоящем развитии этих территорий вряд ли стоит говорить всерьёз…

Дмитрий Голованов, собственный корреспондент «Версии» по Сибири

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Версия”