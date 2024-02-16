Мнение: О смерти заключённого Навального… Теперь уже точно — R.I.P.?

ФСИН России сухо сообщила, что в колонии №3 «Полярный волк» Ямало-Ненецкого АО во время прогулки скончался осужденный к лишению свободы за создание экстремистского сообщества гражданин Навальный Алексей Анатольевич. Якобы оторвался тромб. И «все необходимые реанимационные мероприятия… положительных результатов не дали». Врачи констатировали смерть.

Произошло ровно то, что многие предрекали на протяжении долгих месяцев.

Даже нынешний американский президент Джо #Байден.

Ещё в 2021 году он высказался в том духе, что если оппозиционер Алексей #Навальный умрёт в тюрьме, это докажет, что российские власти не намерены соблюдать права человека. «Смерть Алексея Навального стала бы еще одним признаком того, что у России мало намерений — или вовсе нет — соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия», — подчеркнул тогда действующий глава Белого дома. Он также добавил, что смерть оппозиционера навредит отношениям России с остальным миром, в том числе с #США.

Сейчас, когда отношения России с остальным западным миром, в том числе с #США безнадежно испорчены, это читается как ностальгическое воспоминание о хороших временах. Которые прошли — тоже навсегда.

Впрочем, и сам Алексей Навальный, когда ещё только начинал отбывать первый реальный, а не условный срок, признавал, что шансов выйти живым у него не много. Об этом ему рассказал другой «узник совести», Михаил Ходорковский. Который благополучно отсидел, был помилован и вышел на свободу за пределы России. Но это произошло 10 лет назад, когда время действительно было другое. И можно было многое, в том числе «троллить» Путина.

Всё или почти всё изменилось в начале 2020-х. Режим™ уже тогда стал готовиться к предстоящим испытаниям СВО, «закручивая гайки». Своих политических противников он стал выдавливать за границу. И Алексею Навальному тоже выпал шанс «звать живых» из далёкого забугорного далека. Что устраивало всех, кроме него самого. Он вернулся. Чем сам предопределил дальнейшую судьбу.

Удивляет ли, что она оказалась такой? Скорее, нет. По статистике, заключённые умирали, умирают и, к сожалению, будут умирать в местах лишения свободы. Хоть в России, хоть в США, хоть в Европе. Объективная #статистика говорит, например, что по состоянию на 31 января 2020 года в российских местах лишения свободы находились 519,6 тыс. чел., и в течение 2019 года умерли 2420 заключённых. Показатель смертности на 10 тыс. узников таким образом составил 46,6. Это даже чуть меньше, чем среднее арифметическое по всем странам—членам Совета Европы (47,7). Что касается США, то там умирают в год 25-28 чел. на 10 тыс. заключённых в тюрьмах и 12-13 чел. на 10 тыс. находящихся в СИЗО.

Если говорить о причинах, то почти треть смертей в российских местах лишения свободы происходила из-за ВИЧ-инфекции, согласно данным пресс-бюро ФСИН. Второе место досталось «другим причинам» (без уточнений) — таких 29% от всех смертей. И здесь, вероятно, скрываются как суициды, так и откровенный криминал, маскируемый под самоубийство. На третьем месте — сердечно-сосудистые заболевания (22%), в том числе оторвавшийся тромб.

Наверное, не стоит ни произносить эпитафий, ни приносить покаяний. De mortuis aut bene, aut nihil, а хорошего тут мало. Человек сделал свой выбор и заплатил за него своей жизнью. Что тут ещё скажешь?

Разве что — R.I.P.?

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