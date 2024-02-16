Скандалы: Задача на дробление

Почему с претензиями от налоговой сталкиваются не только блогеры-миллионники

С 2023 года все российское бизнес-сообщество наблюдает за нашумевшими налоговыми разбирательствами с селебрити и блогерами: фамилии Чекалина, Блиновская, Митрошина, а теперь и Ивлеева ассоциируются с нарушениями, которые связаны, в том числе, с дроблением бизнеса. Но с аналогичными проблемами сталкиваются и тысячи не столь известных предпринимателей по всей стране, если они создают несколько юридических лиц.

О том, в каких случаях у налоговой чаще всего возникают вопросы и как грамотно организовать структуру бизнеса, чтобы не доказывать свою невиновность, рассказали юристы на круглом столе «Фонтанки».

Признаки дробления

Основная проблема заключается в том, что официально в законодательстве не закреплены ни само понятие «дробления бизнеса», ни его признаки.

— Любой бизнес, состоящий из двух и более субъектов хозяйственной деятельности, находится под вниманием Федеральной налоговой службы (ФНС) не первый год, — комментирует Владлена Варшавская, старший партнер, руководитель налоговой и административной практики юридической компании «Варшавский и партнеры». — Сети автозаправок, аптек, салонов красоты, ресторанов и столовых уже прошли свой налоговый путь обеления.

По ее словам, из-за того, что в налоговом законодательстве не закреплена четкая дефиниция термина «дробление», под ударом сейчас находится любая группа, где одна из структур бизнеса работает в особой экономической зоне, в регионе с пониженными ставками, использует упрощенную систему налогообложения или иной специальный налоговый режим для малых предприятий.

— Увеличение картельных расследований также приводит к увеличению рисков обвинений в дроблении бизнеса, — добавила Владлена Варшавская.

Дробление можно определить как распределение выручки между несколькими аффилированными компаниями с целью уменьшения налогооблагаемой базы, говорит Анна Сунгурова, адвокат, руководитель уголовной практики Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Смолина, Малкин и партнеры», также отмечая, что в законодательстве четкого определения нет.

Она выделяет ряд признаков, которые чаще всего вызывают вопросы у налоговой:

Взаимозависимость — когда учредители и директора компаний зависят друг от друга. Например, в бизнесе участвуют члены одной семьи — муж, жена или другие родственники. Или если «номинальные» директора подчинены одному бенефициарному владельцу.

Дробление для сохранения спецрежима — когда компания теряет право на упрощенный режим налогообложения, поэтому создается другая фирма, которая занимается тем же бизнесом.

Одинаковая деятельность — подозрительным для налоговой покажется, если ОКВЭД и деятельность компаний совпадают.

Прежний штат сотрудников — организация переводит и ключевых, и рядовых сотрудников в новую компанию без изменения функций и рабочих мест.

Подконтрольность контрагентов — компании работают с общей клиентской базой и поставщиками, а также по единому прайсу.

Идентичные адреса, телефоны, сайт, IP-адреса — контактные данные и программы для учета тоже будут проверять.

Владлена Варшавская также добавила несколько признаков дробления:

Если в одной из структур отсутствует самостоятельность как субъекта предпринимательской деятельности.

Если нет необходимого персонала или производственных средств.

Если виды деятельности или товара, работ, услуг идентичны материнской организации, есть общие контрагенты или контрагенты с одинаковыми признаками.

— На текущий момент можно назвать более 30 признаков, на которые ориентируется налоговый орган, — пояснила Варшавская. — В нашей юридической фирме выработан трафарет рисков, который мы успешно применяем и накладываем на бизнес клиента с целью выявления или минимизации претензий налогового органа.

Придется заплатить

Если налоговая убедится в искусственном разделении бизнеса, то последствия могут быть неблагоприятными.

Как рассказала Анна Сунгурова, по статье 122 Налогового кодекса компании грозят:

доначисление налога на прибыль и НДС;

штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога;

пени.

— Если сумма доначислений превысит 15 млн рублей, возможна уголовная ответственность — она наступает по статье 199 уголовного кодекса, — добавила она. — Собственников бизнеса могут лишить свободы на срок до 3 лет. Кроме того, претензии налоговых органов могут фактически парализовать деятельность организации ввиду блокировки счетов и ЭЦП, а также ввиду внесения сведений о недостоверности данных о юридическом лице.

Анализ судебной практики показал, что средний размер доначислений для бизнеса по таким делам превысил 50 млн рублей, говорит Владлена Варшавская, а основными отраслями — кроме шоу-инфобизнеса — стали сфера продаж, промышленность и строительство.

Тому, что ФНС плотно занялась выявлением связей и признаков дробления бизнеса, способствовало появление автоматизированных систем — таких как АСК-НДС 2. Они вполне успешно справились с «бумажным» НДС и освободили ресурсы для выявления ранее описанных связей и признаков, добавила она.

В некоторых случаях, если бизнес готов сотрудничать с налоговыми органами, возможно проведение налоговой реконструкции: в определении Конституционного суда Российской Федерации от 25.04.2023 № 790-О говорится, что налоговую обязанность следует понимать как обязанность платить налоги в размере не большем, чем это установлено законом, в котором определены все существенные элементы налогового обязательства.

— В своих письмах Федеральная налоговая служба разъяснила, что размер доначисляемых налогов подлежит уменьшению таким образом, как если бы сам налогоплательщик, у которого было выявлено «дробление бизнеса» в связи с применением специальных налоговых режимов, самостоятельно их заплатил, — поясняет Владлена Варшавская. — При этом налоги, уплаченные в связи с применением специальных налоговых режимов группой организаций, участвующих в дробление бизнеса, подлежат учету, в первую очередь, при определении размера доначисляемого налога на прибыль у налогоплательщика — организатора. На основании этого, исходя из конкретных дат «уплаты», должен производиться перерасчет пеней и штрафов, начисляемых по налогу на прибыль организаций.

ФНС также должен произвести доначисление НДС по расчетной ставке 20/120 (10/110), а не по ставке 20% (10%), так как НДС является частью цены и не должен уплачиваться из собственного имущества продавца.

Поэтому она рекомендует налогоплательщикам занимать активную позицию и при необходимости представлять дополнительные документы или давать соответствующие письменные пояснения для правильного исчисления налогов.

Видно все

Для того, чтобы определить, действительно ли собственник бизнеса с помощью дробления бизнеса уменьшает налоги, проводятся контрольные мероприятия.

— Если ФНС опрашивает сотрудников и контрагентов, направляет запросы в банк по движению расчетного счета, к интернет-провайдерам, к мобильным операторам, то такие мероприятия — предпроверочный налоговый анализ и маркер для руководства бизнеса о наличии налоговых рисков, — объясняет Владлена Варшавская.

Она разделяет меры налогового контроля на две группы. Первая — это направление требований по предоставлению документов и информации о взаимоотношениях внутри группы компаний, а также об использовании имущества внутри группы и распределении ресурсов. Вторая группа — это направление запросов за периметр группы: например контрагентам, госорганам или обслуживающим организациям.

— Хочу отдельно отметить, что уведомлять налогоплательщика о проведении предпроверочного анализа и формировании досье на него налоговые органы не обязаны, — добавила Владлена Варшавская. — Весь комплекс мероприятий направлен на получение информации о том, есть ли налоговая выгода в группе компаний. При этом налоговый орган интересует не только получение дохода и то, не выходит ли он за определенные лимиты, но и распределение расходов внутри группы.

Также объектом налогового анализа становятся ценообразование, оказание услуг внутри группы, выплата дивидендов, использование персонала, оборудования и т.д.

Доказать свою невиновность

Налогоплательщик может подтвердить законность дробления. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган доказательства независимой экономической деятельности каждого юридического лица или ИП, а также подтвердить, что для разделения были реальные экономические причины — и целью не было искусственное уменьшение налоговой нагрузки.

— В моей адвокатской практике есть успешные кейсы, когда бизнес смог подтвердить законные причины дробления, — рассказывает Анна Сунгурова. — Доверители при оказании им грамотной юридической помощи смогли оспорить претензии налоговых органов: было доказано, что компании, к которым были предъявлены претензии на основании признаков взаимозависимости с другими юридическими лицами, расположенными по одному адресу, вели хоть и аналогичную, но самостоятельную хозяйственную деятельность, имели отдельные офисы и склады, различный состав руководителей и сотрудников и пр.

— В целом по стране положительной практики для налогоплательщика по дроблению бизнеса в 2023 году было немного, — продолжила Владлена Варшавская. — Из неё можно выделить два направления защиты. Первое строится на следующем: сам факт того, что ФНС установило взаимозависимость контрагентов, не является доказательством вины налогоплательщика. Второе направление защиты напрямую связано с наличием реальной деловой цели разделения бизнеса..

Как правильно

В целом же, законным является дробление по реальным экономическим причинам: например, по видам деятельности.

— Что касается дробления по региональному принципу, необходимо помнить: разделить бизнес по разным городам и регионам недостаточно, — уточнила Анна Сунгурова. — Формальное дробление привлечет внимание налоговой — после проверки налоговый орган объединит доходы всех компаний и доначислит налоги.

Она дает ряд рекомендаций для предпринимателей, которые помогут им законно вести бизнес:

Разделите виды деятельности — и на деле, и на бумагах . Дробление лучше обосновать тем, что организации ведут самостоятельные виды бизнеса. Укажите это в ОКВЭД. Например, одна компания занимается производством, а другая — реализацией. Или одна компания может торговать в розницу, а другая — оптом. В этих случаях финансовые потоки лучше не смешивать, а бизнесы обособить.

. Дробление лучше обосновать тем, что организации ведут самостоятельные виды бизнеса. Укажите это в ОКВЭД. Например, одна компания занимается производством, а другая — реализацией. Или одна компания может торговать в розницу, а другая — оптом. В этих случаях финансовые потоки лучше не смешивать, а бизнесы обособить. Новой организации — новые сотрудники. Если вы создаете направление работы, нанимайте новых специалистов. А если переводите сотрудников из связанной организации — оформляйте увольнение и приём в другую компанию.

Если вы создаете направление работы, нанимайте новых специалистов. А если переводите сотрудников из связанной организации — оформляйте увольнение и приём в другую компанию. Арендуйте отдельный офис для каждой компании. Если вы зарегистрируете несколько организаций в одном помещении, налоговая может посчитать адрес массовым, а компании — «однодневками», то есть созданными не для ведения бизнеса, а для проведения денежных махинаций.

Если вы зарегистрируете несколько организаций в одном помещении, налоговая может посчитать адрес массовым, а компании — «однодневками», то есть созданными не для ведения бизнеса, а для проведения денежных махинаций. Обеспечьте каждую компанию собственным оборудованием. Если нет возможности купить для каждой собственное оборудование и технику, вы можете передать имущество через договор аренды или купли-продажи. Сумма сделки не должна отличаться от рыночной, иначе ФНС посчитает, что вы занижаете сумму своих доходов.

Если нет возможности купить для каждой собственное оборудование и технику, вы можете передать имущество через договор аренды или купли-продажи. Сумма сделки не должна отличаться от рыночной, иначе ФНС посчитает, что вы занижаете сумму своих доходов. Не используйте общие сайт, телефоны, почту и IP-адрес. Компаниям стоит сохранять независимость друг от друга и не иметь общего — это касается и контактов компаний, и техники, с которой вы ведете деятельность и сдаете отчетность.

Компаниям стоит сохранять независимость друг от друга и не иметь общего — это касается и контактов компаний, и техники, с которой вы ведете деятельность и сдаете отчетность. Стройте рыночные отношения. Стоимость товаров, работ, услуг должна соответствовать рыночным ценам.

Стоимость товаров, работ, услуг должна соответствовать рыночным ценам. Разделяйте и доходы, и расходы. Корпоративные счета лучше заводить в разных банках, а расходы на хозяйственные нужды и взносы по налогам оплачивать с разных счетов.

По словам Владлены Варшавской, довольно часто у предпринимателей возникают вопросы по поводу франчайзинга. Но тут как раз все проще, т.к. отличить франчайзинг от дробления бизнеса можно по нескольким основным показателям:

Самостоятельность каждого субъекта хозяйственной деятельности: персонал и инструментарий.

Самостоятельная сдача отчетности.

Отсутствие центров прибыли или расходов в сети франчайзинга. Каждый несет расходы самостоятельно.

Отсутствие финансовой подконтрольности. Между франчайзи и франчайзером действуют одинаковые условия по договору коммерческой концессии внутри всех участников сети распространения.

Рыночные выплаты: паушальный взнос и роялти соответствуют выплатам конкурентных франшиз.

Сам договор коммерческой концессии является очень подробным, предусматривает как варианты поддержки, сервисного обслуживания, так и передачи регламентов, проведение обучения. Каждая из таких услуг всегда сопровождается актом приема-передачи с четким указанием работ, услуг, нематериальных активов и так далее.

Большинство договоров коммерческой концессии содержат штрафные санкции за нарушения стандартов, методологии или регламента, а также за задержку выплаты роялти.

Мария Мокейчева

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”