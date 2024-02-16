Мнение: Навальный умер — видео за день до смерти

https://youtube.com/shorts/UnNYGp-BdPA?si=aS6vHLGLicqtgGfb

Здесь – запись выступления Навального на заседании суда ВЧЕРА. Посмотрите сами – производит ли Навальный впечатление умирающего или просто чем-то больного человека?! Абсолютно нет. Даже поразительно: столько времени в тюрьме, в нечеловеческих условиях – и ни следа уныния, согбенности, апатии… Ничего нет! Совершенно железный человек, с несокрушимым духом и силой воли.

Перед нами просто ТОТ САМЫЙ Навальный, которого мы всегда знали: веселый, ироничный, уверенный в себе, даже расслабленный. С судьей он говорит как с мелкой бессмысленной чиновницей, шутит с ней, причем вполне беззлобно; он даже не ожесточился там! 3 года в учреждении, специально созданном российским государством, чтобы ломать каждого морально и физически, духом и телом, превращать в робкого забитого доходягу… и ни следа. Это твари ничего не могли с ним сделать.

Это было вчера.