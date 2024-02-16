 

Мнение: О шокирующих новостях… Навальный не умер?

16.02.2024, 21:20, Разное
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А что мы, собственно, знаем о сегодняшнем трагическом происшествии в ИК-3, неофициально называемой «Полярный волк», кроме скупых официальных сообщений ФСИН?

С одной стороны, есть заявление о смерти з/к Навального А.А. во время прогулки. Есть полуофициальная причина, которую назвал канал RT — «оторвался тромб». Хотя вскрытия ещё не было. Есть слова неких врачей Лабытнангской городской больницы о том, что машина «Скорой» прибыла в колонию за семь минут и через две минуты бригада уже присоединилась к медикам исправучреждения, проводившим реанимацию Алексей Навального.

Но с другой стороны…

Буквально за день-два до своей смерти Алексей #Навальный был здоров и на самочувствие не жаловался. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев который в среду был у своего подзащитного, и «всё тогда было нормально». Это же подтвердил председатель общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Данила Гонтарь, по словам которого жалоб на самочувствие от Алексея Навального не было. И в Ковровском горсуде — накануне оппозиционер по видеосвязи принимал участие в судебном заседании — тоже сказали, что «жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции».

Конечно, это не противоречит версии «оторвавшегося тромба». Но и любой другой, куда менее приятной для ФСИН, не противоречит тоже.

Есть и третий момент. Мать Алексея Навального Людмила Ивановна заявила, что «видела сына в колонии 12 числа, были на свидании, [он] был жив, здоров, жизнерадостен». И также она подчеркнула, что официальных сообщений о смерти сына от руководства ФСИН не получала. Обо всём узнала от СМИ. Жена оппозиционера Юлия Навальная тоже сообщила, что черпает информацию лишь из новостей, а официальных извещений ей не приходило. «Я не знаю, верить или нет тем… ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России», — добавила она.

Возможно, всё это объясняется инерционностью российской бюрократической машины. Но выглядит странно.

Вот и литовский президент Гитанас Науседа, комментируя смерть самого известного российского «узника совести», высказался прямо и жёстко. «Алексей Навальный не умер в тюрьме. Он был убит», — заявил политик. Правда, потом добавил, что это была метафора: «Убит жестокостью Кремля, стремящегося любой ценой заставить [российскую] оппозицию замолчать». Собственно, примерно такой же была реакция и остальных западных лидеров. Ну и дальше всех зашёл украинский президент Владимир Зеленский, которому «очевидно», что Алексея Навального «убил [президент РФ Владимир] #Путин».

Поверим таким «информированным» источникам?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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