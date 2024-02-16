 

Хирург Роман Голощапов-Аксенов предупредил о развития атеросклероза артерий еще в детском возрасте

16.02.2024, 20:40, Разное
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Хирург Роман Голощапов-Аксенов предупреждает о возможности развития атеросклероза артерий еще в детском возрасте. Это заболевание, связанное с нарушениями жирового метаболизма и высоким уровнем “плохого” холестерина, приводит к образованию жировых бляшек на внутренних стенках артерий, что может вызвать критические осложнения.

Атеросклероз может привести к образованию тромбов в сосудах, что блокирует кровоток и может вызвать серьезные осложнения, такие как инфаркт миокарда, инсульт и гангренозные изменения нижних конечностей.

Эксперт подчеркивает, что признаки атеросклероза могут проявиться в виде болей в ногах при ходьбе или беге, онемения мышц, зябкости стоп, усиления болей в ступнях в горизонтальном положении, головокружения, шума в голове и ушах, сдавливающей боли и жжения в груди, а также одышки.

Раннее обращение к врачу в случае появления этих признаков крайне важно, поскольку атеросклероз не имеет способов остановки развития. Его осложнения могут быть крайне опасны для здоровья человека.


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