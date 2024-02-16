Google предлагает ChromeOS Flex вместо Windows для старых ПК

Компания Google активно рекламирует ChromeOS Flex, предлагая его владельцам устаревших компьютеров в качестве альтернативы Windows 11. По информации портала Neowin, данная операционная система от Google заявляет о своей энергоэффективности, превосходящей Windows на 19 процентов. Кроме того, Google гарантирует долгосрочную поддержку системы обновлениями и патчами безопасности.

Эксперты отмечают, что Google стратегически использует слабые стороны конкурентов для продвижения своего продукта. ChromeOS Flex совместим с большинством процессоров и требует всего 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ свободного места на жестком диске. В то время как Microsoft прекратит поддержку Windows 10, а владельцы устаревших компьютеров не смогут перейти на Windows 11 из-за высоких требований к аппаратной части.

Также стоит отметить, что Microsoft ограничит установку предстоящей версии Windows 11 24H2 на компьютеры с устаревшими процессорами.

ChromeOS Flex базируется на браузере Chrome и, в отличие от обычной ChromeOS, способен запускать приложения для Android.

Ранее глава Google признался, что имеет в пользовании целых 20 различных смартфонов.