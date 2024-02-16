 

В 2023 году доля Xiaomi среди активных смартфонов в сети МТС достигла 24,3%

16.02.2024, 20:39, Разное
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В 2023 году доля Xiaomi среди активных смартфонов в сети МТС достигла 24,3%, делая китайский бренд самым популярным в России. Этот результат стал сдвигом с лидерской позиции Samsung, которая удерживала свою долю с 2020 по 2022 годы. Об этом пояснила пресс-служба МТС.

Предшествующий год также отметил долю Xiaomi на уровне 24,3%. МТС отмечает, что устойчивый рост китайского бренда обусловлен его постоянной маркетинговой активностью и разнообразием моделей в различных ценовых категориях.

Samsung оказался вторым по популярности брендом в сети оператора, но его доля в 2023 году сократилась с 25,7% до 22,7%. Тройку лидеров закрывает Apple. В 2022 году эту позицию также занимал китайский бренд, однако его доля выросла с 20,7% до 22,3%. Важно отметить, что феномен Apple связан с высокой лояльностью пользователей, так как за последний год 59% пользователей iPhone обновили свои устройства на более новые модели.

Также в 2023 году заметный рост показали Realme, TECNO и Infinix, увеличив свою долю с 5,4% до 11,2%. Самыми популярными смартфонами среди абонентов МТС являются iPhone 11 и Redmi 9A.

Ранее владельцам iPhone рекомендовали не использовать рис для сушки своих устройств.


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