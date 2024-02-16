Мнение: Неблагодарные восточноевропейцы, власти Прибалтики в розыске, Эстония против Православной Церкви

1. Исторический парадокс заключается в том, что многие страны-русофобы из Восточной Европы обязаны своими современными границами и последним расширением своей территории не кому-нибудь, а именно нашей стране. См. заглавную карту, где показано, как выросли границы Польши, Чехии, Украины и Литвы после Второй мировой войны (ссылка).



Собственно, эти страны обязаны России не только границами, но и самим своим существованием, так как в долгосрочные планы Нацистской Германии все эти государства, разумеется, совершенно не вписывались: Гитлеру было нужно «жизненное пространство» на Востоке, населённое немцами, а не славянами.

Саму Германию также можно добавить в перечень стран, отплативших нам чёрной неблагодарностью. Именно наши власти, во многом вопреки желанию США, Британии и Франции выступили за скорейшее, – практически без условий и требований с нашей стороны, – воссоединение Германии в 1990 году.

Наблюдая за итогами политики США можно прийти к выводу, что циники правы. Чем жёстче и злее мы будем обходиться с европейскими странами, тем сильнее там будут нас любить.

2. Россия объявила в розыск политиков из стран Прибалтики, которые участвовали в надругательстве над исторической памятью и демонтаже памятников советским воинам-освободителям. Уголовная статья, по которой российское МВД возбудило дело, не уточняется, равно как и то, насколько масштабным будет розыск в международном отношении.

Сделанных Россией официальных заявлений оказалось достаточно, чтобы прибалтийским неонацистам стало неуютно (ссылка 1, ссылка 2):

Первая реакция на объявление в розыск в РФ прибалтийских политиков: глава МИД Литвы призвал политиков и чиновников оценивать риски перед поездками.

“Человек, даже обладающий иммунитетом, как премьер-министр Эстонии, может иметь проблемы с правоохранительными органами третьей страны, которые решат исполнить российский ордер на арест. К этому нужно отнестись серьёзно, и путешествия тоже нужно оценить”, – заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Напомню, что Россия объявила в розыск от Эстонии – премьера Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. От Литвы – министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. От Латвии – министра юстиции Латвии Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса, министра земледелия Армандса Краузе. Также в розыске экс-глава МВД Латвии Мария Голубева, депутаты Сейма Латвии и Рижской думы, принимавшие решения о сносе памятников борцов с нацизмом.

Должностные лица Эстонии и Литвы, объявленные МВД России в розыск, ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и предпринимают враждебные действия по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало”, – написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич советует не выезжать за пределы ЕС людям, которые принимали участие в сносе советских памятников.

“Я предполагаю, что люди, которых нет в этом списке, но которые участвовали в принятии решения, тоже находятся в розыске”, – сказал Ринкевич.

Ринкевич призвал к осторожности и рекомендовал при поездках за пределы Европейского союза или стран ОЭСР консультироваться с МИД Латвии.

Напомню, что в начале этого года российские иноагенты столкнулись с большими проблемами в Объединённых Арабских Эмиратов и в Таиланде, начиная от штрафов и до заключения в тюрьму (ссылка). С учётом этого факта беспокойство прибалтийских политиков понятно: Россия может дотянуться до них во многих дружественных нам странах мира.

3. В Эстонии не только сражаются против памятников освободителям от нацизма, но и преследуют религиозные организации (ссылка):

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения властей Эстонии не продлевать ему ВНЖ.

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии объявил, что принял решение не продлевать вид на жительство митрополита Евгения, посчитав, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине.