Скандалы: Индексация бьется об оклад

Повышение зарплат педагогов споткнулось о майские указы

Новости и отчёты чиновников об индексации зарплат учителей, как и всех бюджетников, поступают ежегодно. В очередной раз доходы педагогов должны были вырасти в январе, в том числе за счёт повышения МРОТ. В реальности многие учителя сталкиваются с тем, что их оклады увеличиваются на символические суммы, а общие зарплаты в отдельных случаях не поднимаются вовсе или даже снижаются. От повышения МРОТ выигрывают только технические работники школ, зарплаты которых в ряде регионов уже обогнали учительские.

На бумаге индексация есть, на деле – нет

В конце прошлого года было анонсировано, что с января зарплата работников сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки, охваченных майскими указами президента, будет проиндексирована на 9,8 процента. Но учителя, получив расчётные листки с информацией о январской зарплате, ничего подобного в них не увидели.

«Наши зарплаты вообще не увеличились, сказали, что у муниципалитета нет на это средств», – написал в социальных сетях педагог из Ханты-Мансийского автономного округа. «Повышение зарплаты даже не почувствовала. Оклад повысили на 600 рублей, премиальный фонд убавили – то на то и вышло. Одна “говорилка” про повышение зарплаты», – делится учитель из Тюменской области. «В Смоленской области не подняли, даже речи об этом нет. Стимулирующие отобрали, доплаты сняли, потому что школам теперь нужно доплачивать до МРОТ техслужащим», – рассказывают в соцсетях школьные педагоги.

Заявление губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о том, что учителя уже начали получать повышенную зарплату в размере не менее 45 тыс. рублей, вызвало бурное возмущение местных педагогов. Они обратили внимание главы региона на то, что в реальности даже за 30 тыс. рублей нужно работать на две ставки, а чтобы заработать 45 тыс., не хватит часов в сутках.

Об отсутствии индексации зарплат сообщают учителя из Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Псковской Ярославской областей, Краснодарского и Пермского краёв, республик Коми и Татарстан, ДНР и ЛНР.

В регионах, где индексация всё же была проведена, в большинстве случаев увеличился только оклад, размер же доплат не изменился, в результате чего рост зарплаты оказался значительно ниже официальной инфляции. Некоторые учителя, в том числе из Курской, Ростовской и Брянской областей, столкнулись с задержкой выплаты зарплаты за январь и федеральной доплаты за классное руководство. В прошлом году фиксировалась аналогичная ситуация.

Зарплаты не растут, нагрузка повышается

«В настоящее время законодательство РФ не предусматривает единого для всех работников способа индексации заработной платы. Законодатель устанавливает лишь обязанность для работодателей осуществлять индексацию. Исходя из положений статей 134 и 144 ТК РФ, решение о проведении индексации заработной платы работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений и порядке её проведения относится к компетенции соответственно субъектов РФ и органов местного управления», – говорится в ответе Минтруда профсоюзу «Учитель».

Большинство российских школ находится в подчинении муниципалитетам, соответственно, муниципалитет и решает, как проводить индексацию зарплат, замечает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. В январе организация направила в 24 региона страны запросы по поводу индексации зарплат учителей.

Из уже полученных ответов следует, что многие субъекты в этом вопросе по-прежнему руководствуются только майскими указами, а не уровнем инфляции.

– Согласно Трудовому кодексу, работодатель, а в случае со школой – муниципалитет, должен ежегодно индексировать зарплату сотрудников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В этом году Росстат установил этот индекс на уровне 7,42 процента, – поясняет собеседница «Октагона». – Закон часто не соблюдается под предлогом того, что на повышение зарплат регион не выделил денег. Кроме того, у учителей обычно индексируют только оклад за одну ставку, который составляет часть зарплаты, остальные выплаты не увеличиваются или даже уменьшаются. Допустим, зарплата за полторы-две ставки в бедных регионах может составлять 30 тысяч рублей, а оклад – 8 тысяч. При индексации на 7 процентов прибавка составит менее 600 рублей. В результате реального роста доходов педагоги практически не замечают.

Эксперт обращает внимание на то, что при индексации зарплат в соответствии с майскими указами президента (заработная плата учителей не должна быть ниже средней по региону) учитывается не зарплата каждого отдельного учителя, а средняя по школам региона.

– У какой-то части «избранных» педагогов выплаты могут значительно увеличиться, в то время как у остальных не вырастут даже на уровень инфляции или вообще уменьшатся, – сетует Ольга Мирясова. – Кроме того, часто, когда учителя увольняются, их нагрузка перераспределяется на оставшихся. В результате зарплаты растут только потому, что увеличивается нагрузка. Большинство педагогов начинает работать на полторы-две ставки, а на бумаге майские указы вроде как выполнены. В октябре мы проводили мониторинг, который показал, что в 75 регионах оклады учителей за одну ставку недотягивают даже до МРОТ. На данный момент ничего не изменилось, именно поэтому мы боремся за то, чтобы оклад за одну ставку был фиксированный и составлял не менее двух МРОТ.

Как уточняет оргсекретарь профсоюза, проблема заключается в том, что сейчас оклад учителя не привязан к минимальному размеру заработной платы.

При его расчёте учитываются другие выплаты, в том числе стимулирующие, дополнительные часы и классное руководство. Поэтому при увеличении МРОТ оклады не индексируются автоматически, как это происходит, например, у технических работников школы.

Учителя из бедных регионов признаются, что при нищенских зарплатах, размер которых за одну ставку часто даже ниже, чем у школьных уборщиц, педагоги вынуждены из своего кармана оплачивать покупку различных расходных материалов для школы.

– Учителям приходится уже второй год даже маркеры для доски, бумагу и картриджи для принтеров, а также хозяйственные принадлежности для уборки класса покупать за свой счёт, – говорит учитель из Орловской области Елена Николаевна. – О каком повышении зарплат тут может идти речь? Теперь ещё и МРОТ увеличили, значит, школам придётся доплачивать техническому персоналу, у которого зарплаты к нему привязаны. На учителей денег не останется вообще.

Педагоги заявляют и о том, что на фоне отсутствия адекватной индексации зарплат нагрузка продолжает расти.

– В последнее время нас просто замучили требованиями по подготовке различных мероприятий для «Движения первых». При этом всё делается на добровольных началах, доплата за это не полагается. Очень много времени занимает и работа с электронной платформой «Моя школа», в которую с начала учебного года принудительно загнали всех учителей, – отмечает учитель из Подмосковья.

Светлана Цикулина

Оригинал материала: “Октагон”