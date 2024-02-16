Для игры в настолки с друзьями потребуется уведомить полицию
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Вступили в силу
новые правила организации общественных игровых мероприятий в жилых помещениях. Чтобы собраться группой лиц для совместного
времяпрепровождения за настольными играми, придётся уведомить об этом участкового не позднее чем за 3 дня до собрания.
Россиян обязали раскрывать точную дату и время проведения мероприятия, паспортные данные всех
участников, список настольных игр, в которые планируется играть и тем, которые планируется обсуждать, а также уточнять, будут ли в ходе игры употребляться спиртные напитки. Уведомление о
проведении игры можно либо отправить заказным письмом по почте, либо отнести в райотдел лично.
За несанкционированное проведение настольных игр их участникам грозит денежный штраф до 6000 рублей, а организаторы могут быть
привлечены к уголовной ответственности за создание незаконного сообщества. Участковые также смогут приходить и проверять, соответствует ли игра заявленным параметрам, и при необходимости составлять протокол.
«Пока не нужно
получать от полиции ответ с одобрением мероприятия, достаточно просто
уведомить, – объясняет новые правила представитель Минюста. – Главное, что бесконтрольным сборищам приходит конец. До них не доходили руки,
пока шла кампания борьбы против подпольных казино и тотализаторов, но настолки ничуть не менее опасны для общественного спокойствия. Нужно понемногу
наводить порядок и в этой област тоже».
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