Для игры в настолки с друзьями потребуется уведомить полицию

Вступили в силу

новые правила организации общественных игровых мероприятий в жилых помещениях. Чтобы собраться группой лиц для совместного

времяпрепровождения за настольными играми, придётся уведомить об этом участкового не позднее чем за 3 дня до собрания.

Россиян обязали раскрывать точную дату и время проведения мероприятия, паспортные данные всех

участников, список настольных игр, в которые планируется играть и тем, которые планируется обсуждать, а также уточнять, будут ли в ходе игры употребляться спиртные напитки. Уведомление о

проведении игры можно либо отправить заказным письмом по почте, либо отнести в райотдел лично.

За несанкционированное проведение настольных игр их участникам грозит денежный штраф до 6000 рублей, а организаторы могут быть

привлечены к уголовной ответственности за создание незаконного сообщества. Участковые также смогут приходить и проверять, соответствует ли игра заявленным параметрам, и при необходимости составлять протокол.

«Пока не нужно

получать от полиции ответ с одобрением мероприятия, достаточно просто

уведомить, – объясняет новые правила представитель Минюста. – Главное, что бесконтрольным сборищам приходит конец. До них не доходили руки,

пока шла кампания борьбы против подпольных казино и тотализаторов, но настолки ничуть не менее опасны для общественного спокойствия. Нужно понемногу

наводить порядок и в этой област тоже».

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