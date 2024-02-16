Мнение: Байден совсем плох, американские журналисты теряют работу и зачем Илон Маск купил Твиттер

1. Американская медицина показывает отличные результаты, когда на вашем банковском счёте лежат суммы с семью нулями. Джо Байден был очень плох ещё в 2020, однако вот уже 2024, а он всё ещё способен не только самостоятельно ходить, но и имитировать выступления на заданные темы. Тем не менее, врачи не волшебники — победить в борьбе с деменцией на нынешнем уровне развития науки невозможно. Судя по некоторым признакам, кризис может наступить в любой момент, так что не факт, что старина Байден дотянет до выборов в ноябре.

Сейчас разворачивается следующая интрига. Байдена пытались засудить за ту же оплошность, что и Трампа, за небрежное хранение секретных документов. Оправдали под тем предлогом, что Байден — несчастный старик с плохой памятью, который не осознаёт, что он делает и на каком он свете. Теперь республиканцы требуют признать Байдена недееспособным, так как его ментальные проблемы утверждены судом.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Минутка кармы.

Февраль 2023 года, журналист Wall Street Journal Гейб Рубин: “Из-за эпидемий блаблабла, климата блаблабла и Вторжения России блаблаба – у нас, остального мира, всюду дорожают продукты. Но выход есть: просто не надо завтракать. Яйца дорого, кофе вредно.”

Февраль 2024, журналист Гейб Рубин: “Вчера я потерял работу, которую очень любил, когда высшее руководство WSJ решило разгромить вашингтонское бюро. Я очень хочу остаться в журналистике, поэтому, пожалуйста, свяжитесь со мной, если в этом полуживом бизнесе еще остались рабочие места”.

Дотянулась Россия.

…Смех смехом, а “смерть корпоративных СМИ” – явление общемировое. Их перестают читать везде, по обе стороны гибридного занавеса (спойлер: и у нас тоже).

3. Илон Маск полтора года назад купил социальную сеть в Твиттер и переименовал её в Икс. Сумма сделки составила огромные 44 миллиарда долларов – едва ли можно рассчитывать, что эти деньги отобьются традиционным образом, через рекламный доход. Вот что сам Илон Маск сказал про свои планы (ссылка):

Американский предприниматель Илон Маск назвал основную целью покупки социальной сети X (ранее Twitter). По его словам, таким образом он надеется увеличить продолжительность жизни цивилизации, сообщил он на своей странице в соцсети.

«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», — написал миллиардер в ответ на сообщение пользователя, который выразил мнение о том, что приобретение соцсети в долгосрочной перспективе может оказаться самым важным решением в жизни Маска.

И действительно, хотя эпоха пика популярности традиционных соцсетей осталась в прошлом (ссылка), а Твиттер на момент покупки был глубоко убыточен, это всё же крупная интернет платформа с более чем миллиардом зарегистрированных пользователей, из которых более 300 миллионов активных. Значимый инструмент пропаганды и влияния на общественное мнение.

Сам Илон Маск не может стать президентом США, так как родился в другой стране. Однако он и может с помощью Икса попытаться удержать США от цивилизационного коллапса: например, замедлить скатывание страны в воронку радужной идеологии, которая привела к трагедии в семье самого Маска (ссылка). Или, вопреки самоубийственной политике нынешнего американского руководства, способствовать восстановлению мирных отношений с Россией, отведя США подальше от красных линий, пересечение которых грозит началом ядерной войны.

Впрочем, я не верю спасителям человечества. Опыт показывает, что все эти добрые люди из Давоса в итоге заканчивают, как Джордж Сорос и Билл Гейтс, то есть становятся натуральными злодеями из комиксов, тратят свои миллиарды на нанесение максимального ущерба нашей цивилизации.