 

LCI – ротация в армии обеспечивает преимущество России над Украиной

16.02.2024, 19:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Российская армия может получить тактическое преимущество на поле боя благодаря ротации в подразделениях, которая решает проблему нехватки опытных людей в командовании, объяснил в эфире LCI военный эксперт Бенуа Биан. При этом на Украине нет возможности отозвать с фронта ветеранов для обучения новобранцев, что подрывает жизнеспособность украинской армии.

БЕНУА БИАН, военный историк, специалист по стратегическим вопросам: Российская логистика довольно стандартна, тогда как украинская сделана из чего попало. В заявлении главы норвежской разведки а я согласен с тенденцией, которую он описывает, беспокойство вызывает то, что кривые начинают склоняться в пользу России. Мы не видим предпосылок к перемене в краткосрочной перспективе.

И здесь я настроен более пессимистично, чем Мишель (полковник и военный консультант LCI Мишель Гойя. — ИноТВ): мобилизация и пополнение резерва позволяет РФ сделать то, что пока не получается сделать у Украины: обеспечить ротацию в подразделениях. А ротация позволяет также отозвать с фронта ветеранов, чтобы обновить состав подразделений и избавиться таким образом от главного недостатка российской армии в конце 2022 года проблемы с командованием низшего и среднего уровня. Если им это удастся в том числе благодаря возвращению старых бойцов ЧВК «Вагнер», у которых есть опыт и так далее, то РФ может получить возможность получить тактическое преимущество на поле боя.

Украинцы же сейчас переформировывают бригады, не имея возможности отозвать их с фронта. Без этого люди, получившие военный опыт, не могут обучать новобранцев и таким образом восстанавливать жизнеспособную армию в противном случае украинская армия может развалиться.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.


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