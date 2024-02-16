Скандалы: Обошлось без крова

Как преступники отнимают жилье у россиян

Член банды черных риелторов, вышедший на свободу около года назад, вновь оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух убийствах пенсионеров. И это только начало новой главы злодеяний группировки, считает источник в правоохранительных органах. Банда братьев Махмудовых – Гасымовых в течение десятилетий «расселяла» одиноких стариков, пока ею не заинтересовались полицейские. Для одних такой «обмен жилплощадью» означал унизительное угасание в заброшенной деревне, для других — лютую смерть. Костяк группировки после разоблачения тогда получил серьезные сроки, но нескольким сообщникам удалось скрыться от следствия. Почему механизм отъема квартир у одиноких людей продолжает работать и кто стоит за новыми эпизодами, выясняли «Известия».

Убил и сжег

В ближайшее время суд с участием присяжных рассмотрит по существу дело о разбойном нападении и убийстве двух москвичей ради жилплощади. Очередной эпизод в жутком «сериале» про банду охотников за чужими квартирами начался с освобождения из колонии 46-летнего уроженца Азербайджана Рафаила Махмудова. Из судебных документов очевидно, что вся жизнь мужчины так или иначе была связана с мошенническими схемами по отчуждению имущества у людей из «зоны риска».

Освободившись в 2022 году, он сразу же получил заказ от сообщников на выселение пары москвичей из их квартиры на Фрязевской улице по соседству с усадьбой Кусково. 52-летний мужчина и его сожительница (она моложе на 13 лет) злоупотребляли алкоголем. Хозяин квартиры неоднократно отбывал наказание за насильственные преступления: избивал женщин, своих же собутыльников, хулиганил.

Во время подписания документов Махмудов подпаивал своих контрагентов, после чего перевез их в заранее снятую им квартиру в Суворове (Тульская область), на которую уговорил обменяться москвичей с доплатой в 8,5 млн рублей. Махмудов, как считает следствие, постоянно опекал пару и не давал им протрезветь вплоть до получения наличных. В банк за деньгами он повез владельца квартиры сам, пока его подруга оставалась в квартире. По дороге от банка к квартире, у деревни Крюковка, он задушил продавца и забрал деньги себе, а тело сжег. Женщина постоянно интересовалась у Махмудова, где ее сожитель. Ей рассказали, что мужчина якобы подписал контракт и отправился на СВО, после чего предложил отвезти женщину в военкомат проститься. По дороге в лесу у деревни Брусна он также ее задушил и сжег тело. Такова версия событий, представленная обвинением.

Источник «Известий» в правоохранительных органах утверждает, что у Махмудова были наводчики и соучастники. Сам Махмудов вину в совершении убийств не признает и выбрал форму рассмотрения своего дела с участием коллегии присяжных заседателей.

В прошлый раз

Причастность Рафаила Махмудова к многочисленным аферам с жильем москвичей была доказана в ходе предыдущего судебного процесса. По делу черных риелторов проходили семь человек, но это была лишь часть группировки. На счету бригады — не менее 30 обманутых москвичей и жителей Смоленска, многие из которых по сей день остаются на улице. Чаще всего их жертвами становились одинокие пенсионеры, но были и молодые люди, оказавшиеся в сложной ситуации — из-за безработицы, долгов, запоя.

Главным «разводящим» в большинстве схем выступал родной брат Рафаила Зохраб Али оглы Гасымов. После попадания в поле зрения правоохранительных органов (по данным силовиков, свою преступную деятельность семейный подряд ведет с 2004 года) несколько членов группировки выезжали на родину в Азербайджан, где официально сменили фамилию. Это позволило на время уйти от подозрений по ряду эпизодов, решить проблемы с миграционным законодательством и продолжить криминальную деятельность в Москве.

В бизнесе были задействованы пять братьев и две сестры Махмудовы – Гасымовы, а также их знакомые. Сведения об одиноких владельцах жилья с жизненными проблемами собирались за мзду через работников ЖКХ, нечистоплотных сотрудников правоохранительных органов, водителей такси и т. д. На втором этапе с «клиентом» знакомился кто-то из сообщников, угощал спиртным, накрывал стол. С одной лишь целью — уговорить на сделку. Людям, как правило, предлагали сменить недружелюбный мегаполис на уютный зеленый уголок с космической доплатой за московские квадратные метры, которой хватит на жизнь, не обремененную работой. В других случаях жертве предлагалось поучаствовать в бизнес-проекте, в частности, вложиться в гостиничный бизнес.

Отрабатывали свой кусок хлеба в хлеву

Больше десятка обманутых такими обещаниями людей сыщики ГУУР МВД России нашли в деревне Урубок (Починковский район Смоленской области). Там сообщники приготовили для каждого койку в грязном бараке. Свой кусок хлеба они должны были еще заработать физическим трудом. За передвижениями несчастных следили надзиратели. Сама ферма была выкуплена у одного из учреждений исправительной системы. Среди сообщников — бывший замначальника УВД по Смоленску Тагир Абас (он уже осужден за хищение двух квартир в Москве).

Среди обманутых этнической группировкой пожилая чета Поповых (мужчина — бывший геолог, его жена — сотрудница НИИ). Преступники отняли у них «трешку» на Ленинском проспекте в Москве. С этого и началось расследование: женщина бросилась к полицейским с мольбой о помощи, когда те случайно оказались в богом забытой деревне по другому делу. Женщину пичкали спиртовыми препаратами под видом лекарств, а ее мужа спаивали несколько месяцев. Но, не добившись согласия, хозяйку квартиры похитили и угрозой заставили подписать договор дарения.

По мнению источника «Известий» в полиции, группировка насчитывает не менее 20 активных членов. Часть из них занимается юридическим сопровождением сделок по хищениям, но доказать их вину крайне сложно.

Как это выглядит в деталях

На сегодняшний день существует много механизмов защиты от квартирного мошенничества. Например, распространение получила госуслуга «запрет действий с недвижимостью без личного участия», что стало эффективным профилактическим инструментом. Заработала единая информационная система «еНот», существенно усложнившая аферы с подделкой доверенностей. Но от уговоров и социальной инженерии лекарства пока на придумали.

— К нам обратилась девушка — к ее маме на улице подошли ранее не знакомые ей люди и под предлогом того, что они якобы с нею когда-то давно работали в одном из НИИ, втерлись к ней в доверие, — рассказывает пример из практики ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин. — Они стали постоянно навещать пожилую женщину. Дочь, когда приезжала навестить мать, практически всегда видела, что у нее в гостях эти люди. Спустя месяц мама всё реже стала звать дочь в гости, а потом и вовсе перестала пускать родственницу в квартиру. На любые попытки дочери объяснить, что это мошенники и они пытаются отобрать ее квартиру, мать реагировала криками и словами, что это она пытается отобрать жилье, а новые знакомые — ее настоящие друзья со старой работы.

В один из дней матери стало плохо, она оказалась в больнице. Дочь случайно узнала о беде от соседки и в больнице застала «сослуживцев» мамы и нотариуса, в руках у которого был паспорт женщины. Дочь, устроив скандал в палате, спугнула мошенников. В день выписки матери дочь приехала в больницу рано утром и по договоренности с врачом забрала маму к себе домой.

— Мошенники звонили, угрожали, приезжали домой. Дочь на каждый такой приезд вызывала наряд полиции. Спустя три дня мама пришла в норму, поняла, что ее действительно пытались обмануть. Рассказывала, что новые друзья поили ее каким-то чаем, от которого постоянно хотелось спать. Мошенники тоже со временем отстали. Правда, паспорт остался у них. Пришлось писать заявление о краже паспорта и получать новый. А так история, можно сказать, закончилась хорошо.

Азбука безопасности

Специально для «Известий» юрист Кошкин дал несколько рекомендаций, как уберечься от охотников за чужим жильем и что делать, если они уже подобрались к документам.

— Будьте внимательны к своим родственникам, особенно пожилым. Если у них появились новые знакомые, расспросите, кто это, как познакомились, кто был инициатором знакомства. Если манера общения вашего родственника поменялась (перестал звонить, приглашать в гости), то, возможно, он находится под воздействием мошенников.

Первостепенная задача мошенников — оградить потенциальную жертву от родственников и друзей, говорит юрист.

— Если такое произошло, сделайте так, чтобы у мошенников не было доступа к потенциальной жертве. К примеру, заберите, хотя бы на время родственника к себе, а также смените ему номер телефона, контролируйте входящие и исходящие звонки.

Отход от установленных правил по причине экономии, спешки всегда сулит риски, напоминает собеседник «Известий».

— Если вы, например, продаете свою квартиру, и покупатель вам говорит, что у него есть свой нотариус, который сделает всё очень быстро и без очередей, ни в коем случае не соглашайтесь на это предложение. Нотариус может быть в сговоре с покупателем. Выбирайте нотариуса сами.

Кредитная кабала

Сегодня инструментом отъема жилплощади всё чаще становится кабальный договор займа, рассказала «Известиям» управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева.

— В нашей практике были случаи, когда доверители заключали договоры займа с залогом недвижимости под огромные проценты, ежемесячные выплаты по которым существенно превышали сумму их доходов. Безусловно, мошенники на стадии заключения такого договора, например, с пенсионером, прекрасно осознают, что вернуть денежные средства, якобы полученные в заем (а по факту переведенные на счета лиц, входящих в мошенническую группу), будет невозможно, поэтому очевиден умысел, направленный на отъем жилья у такого заемщика.

Гладышева подчеркивает, что в случае совершения мошеннических действий пострадавшему необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы и выстраивать линию защиты с их помощью. Как правило, правоохранители занимают в подобных спорах активную позицию, помогая сохранить жилье.

Иван Петров

Оригинал материала: “Известия”