 

Мнение: Причины смерти

16.02.2024, 19:09, Разное
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Тогда он выжил, после того как “не съел вовремя рафаэлку”

Появляются первые отзывы врачей на “диагноз” от ФСИН. В принципе и так, разумеется, всё ясно – но мнение специалистов стоит послушать. Прочитал в ФБ, от френда, много лет проработавшего врачом.

“Несколько соображений о причинах смерти Навального.
1. С чисто медицинской точки зрения заявление про оторванный тромб нелепое (напомню, я отдал практической медицине 12 лет). Чтобы это заявить, нужно уже знать, что этот тромб был. То есть условно провести УЗИ сердца и его там обнаружить. Чисто клинически даже инсульт, геморрагический или ишемический, сказать невозможно без инструментальных исследований.

2. С этой точки зрения “версия” это просто рандомное выражение, на уровне “не съел рафаэлку”. Что заставляет задуматься о реальных причинах смерти. Тем более вчера мы видели Навального на видео бодро стоящим на своих ногах и отпускающего шутки. Человек с хронической патологией вообще вряд ли мог бы по 200+ дней в году сидеть в ШИЗО, так как это абсолютно пыточные условия. Человек с диагностированным тромбом (обычно они появляются на фоне мерцательной аритмии, о чем у нас информации не было, как и о каких-то других проблемах со здоровьем подобного рода) должен 100% получать противосвертывающие препараты, постоянно контролировать уровень свертывания. Опять же ни о чем подобном информации у нас нет. Из чего я заключаю, что инфа про тромб — просто вымысел.

3. Необходимость вбрасывать бред обычно в отсутствие КАКОЙ-ЛИБО другой информации о причинах смерти заставляет заподозрить, что официальные органы что-то скрывают. Если как утверждается Навальному оказывалось полное медицинское пособие, в его ходе у медиков должны были сложиться какие-то мнения о причинах потери сознания и остановки сердца. То есть какие-то симптомы это сопровождающие точно должны были быть. Но о них ничего не сказали.

4. Внезапная смерть политического заключенного в отдаленной колонии на Крайнем Севере на фоне отсутствия явных предпосылок в виде текущих проблем со здоровьем (или скажем известного заболевания сердца или нарушений ритма) с очередным ореолом быстро выпущенных провластными СМИ версий заставляет заподозрить прямое убийство”.

Источник: Размышления вольного социолога


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