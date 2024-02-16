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16.02.2024, 17:38, Разное
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Уже сидя в тюрьме во время Нюрнбергского процесса, Герман Геринг дал интервью психологу Густаву Гилберту.

Война в УкраинеГеринг говорит следующее:

– Конечно люди не хотят войны. С какой стати какой-нибудь дурак с фермы захочет рисковать своей жизнью, когда лучшее, что он может получить в результате войны — это вернуться обратно на свою ферму одним куском? Конечно, народ не хочет войны. Конечно, никто не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни даже в Германии. Это понятно. Но, в конце концов, политика определяется лидерами страны. И заставить народ поддержать политику – это дело плевое. И не важно что это будет – демократия или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура.

На что Гилберт ему возражает:

– Но в демократии есть одно отличие – у народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в США только Конгресс имеет право объявить войну.

Геринг отвечает:

– Это, конечно, все прекрасно, но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто: надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране.

18 апреля 1946 года, цитата по книге Гилберта «Нюрнбергский дневник»


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