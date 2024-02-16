 

Беглый российский чиновник спасся после падения в Ниагарский водопад

16.02.2024, 17:33, Разное
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Невероятную историю спасения человека, пережившего падение в Ниагарский водопад, рассказали доктора из американского Буффало.

Месяц назад один из туристов прибыл с супругой на американо-канадскую границу, чтобы сделать красивые фото с видом на реку Ниагара и самый знаменитый в мире водопад. Для этого мужчина решил отойти от смотровой площадки и нашёл другое, не ограждённое место. Он попросил спутницу снять его на телефон, но неожиданно сорвался с высоты и был унесён водным потоком.

На окраине Буффало рыбаки обнаружили прибившееся к берегу тело мужчины. Осмотрев его, они поняли, что человек дышит и вызвали скорую помощь. После пары недель в коме пациент пришёл в себя и стал идти на поправку – «загадочным экстремалом» оказался бывший заместитель Анатолия Чубайса в «Роснано» Алексей Мякишев, экстренно покинувший Россию в феврале 2022 года.

В интервью журналистам местного издания он назвал себя политическим беженцем и подчеркнул, что в течение последних 10 лет в РФ против него были возбуждены пять уголовных дел за хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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