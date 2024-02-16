 

ЕС значительно превзошёл США по объёму обещанной Украине помощи

16.02.2024, 17:05, Новости дня
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Средства, выделенные США в помощь Украине в 2023 году, почти исчерпаны, а новых поступлений не предвидится. В этой связи Евросоюз явно превзошёл Вашингтон по общему объёму обещанной Украине помощи: сейчас она составляет в общей сложности €144 млрд, в то время как объём обещанной помощи от США немногим превышает €80 млрд. При этом в случае отсутствия американской поддержки Европе придётся удвоить усилия.


АР

Кто и сколько будет помогать Украине? Этот вопрос обсуждался с самого начала конфликта. Новые цифры показывают, что сейчас ЕС явно обогнал прежнего лидера в этой сфере — США, пишет ZDF.

Международный институт мировой экономики в Киле подсчитал, что средства последнего пакета помощи США, рассчитанного до конца 2023 года, почти исчерпаны, а новой помощи не предвидится. Когда речь идёт о помощи со стороны ЕС и его государств-членов, существует большой разрыв между обещанной и фактически выделенной помощью. В общей сложности было обещано €144 млрд. Однако только €77 миллиардов были фактически выделены или хотя бы направлены на конкретные проекты или области.

С начала конфликта крупнейшими поставщиками были США и институты ЕС. Разница лишь в том, что Евросоюз — не считая дополнительной помощи от отдельных стран-членов — сейчас значительно опережает США с объёмом обещанной помощи более €80 млрд. Год назад США всё ещё были впереди. Выпадение их поддержки стало бы разрушительным. Если это случится, Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную поддержку, отмечает глава Кильского института Кристоф Требеш. По его словам, «это сложная задача, но в конечном итоге это вопрос политической воли».

Германия по-прежнему является крупнейшим европейским донором военной помощи с общим объёмом около €18 млрд. Исследователи также соотнесли абсолютные цифры помощи с ВВП соответствующей страны. В итоге на первый план вышли Эстония, Дания и Литва. Дания, в частности, значительно увеличила объём помощи и тратит на Украину 3,1% ВВП. Для сравнения: Германия расходует на поддержку Киева 1,1%, а США — 0,3%. Крупные экономики Франции, Испании и Италии отстают в Европе как по объёму обещанной, так и по объёму фактически выделенной помощи.


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