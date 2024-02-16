Скандалы: Кто и сколько заплатит за ВСМ

Стала известна формула магистрали Москва — Петербург

На совещании с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев рассказал о деталях строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Расходы потянут на 2 триллиона, концессионер уже известен, и это в том числе Петербург.

Совещание состоялось 15 февраля. Согласно докладу Савельева, строительство отдельной пассажирской линии для ВСМ позволит вернуть грузовое движение на основной ход между Москвой и Петербургом, что в 2030 году даст допэффект в 30 млн тонн грузов (общий объем составит 74 млн тонн).

Кроме того, министр напомнил, что время поездки составит всего 2 часа 15 минут, а из Петербурга в Великий Новгород можно будет доехать за 29 минут. Поезда будут ходить с интервалом 10–15 минут, и к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой увеличится на 35% — до 43,4 млн пассажиров, из которых на ВСМ придется 23 млн. Это скажется на загрузке самолетов, так как отток пассажиров авиакомпаний составит 14%: на ВСМ должны перейти 3,2 млн человек, что не является критичным, борта перераспределят на другие направления.

Как будут строить

Сам проект, рассказал Савельев, поделен на 2 части. Участок Петербург — Зеленоград будут строить по принципу концессии, его стоимость — 1,755 трлн рублей. Выходы из Москвы, в свою очередь, будут реализовывать в рамках инвестпрограммы РЖД, на них потратят 221 млрд рублей (40 млрд уже вложены). Закупка подвижного состава потребует 148 млрд рублей — на первую партию из 28 поездов в 2028 году; уже понятно, что это будут вагоны отечественного производства, среди предприятий, на которые ориентируется Минтранс, Савельев назвал «Синару» и «Трансмашхолдинг», проектирование ведется с 2020 года.

При определении финансовой модели основного — концессионного — участка рассматривали 4 варианта и 8 сценариев. Они различались в том числе размером участия ФНБ — 0 рублей, 300 млрд рублей или 580 млрд рублей. Реализуемым Савельев назвал последний, заявив, что просто привлечь заемное финансирование на полтора триллиона не получится — из-за лимита на одного заемщика и из-за нехватки ликвидности у банков.

В итоге базовая структура финансирования выглядит так:

218,5 млрд — взносы в уставный капитал концессионера;

290 млрд — облигации пенсионного фонда «Газфонд»;

903,8 млрд — кредит от «Сбербанка», ВТБ и «Газпромбанка»;

609 млрд — поддержка государства, из которых 580,6 млрд — займ ФНБ под 3% с полным возвратом к 2050 году, остальное — капгрант на выкуп земельных участков;

299,4 — субсидия из бюджета в 2028–2038 на поддержку операционной деятельности концессионера на начальном этапе эксплуатации линии (69,1 млрд до 2030 года).

Кто это будет?

Савельев назвал компанию-концессионера — «ВСМ Две столицы». ООО с таким названием создано 12 января, уставный капитал пока — 10 млн рублей. Гендиректором является Дмитрий Гаврилов, в котором СПАРК узнает бывшего соучредителя небольшой компании «Савант», «Нэйчурал Ресурс Стратеджикс», а также Федерации кендо в городе Москве. Он же директор УК «ВСМ Две столицы», которая является единственным акционером одноименного ООО. Собственники УК не раскрываются, зарегистрирована она в Чертаново, из любопытных соседей — крупный концессионер по трассе «Москва — Минск» АО «Главная дорога».

По данным «Фонтанки», в соучредителях концессионера ждут оба города — Москву и Петербург, предполагается, что они сделают вклад в 50 и 20 млрд рублей соответственно. Там же — РЖД, от них ждут почти 90 млрд. Еще 19 млрд — некие грузоперевозчики. Обсуждается участие Тверской и Новгородской областей. Банки в число учредителей войти не должны. Концедентом будет Росжелдор — то есть именно он будет представлять государство в этом партнерстве.

Уже вот-вот?

Савельев подчеркнул, что опытный образец подвижного состава нужен уже в 2026 году для проведения испытаний и сертификации. В связи с этим необходимо делать заказ производителю и модернизировать его мощности. Это значит, что концессионное соглашение на строительство надо подписывать в ближайшее время: министр назвал апрель 2024 года. Кроме того, Савельев просил поддержать выделение средств из бюджета и ФНБ (в частности, на выкуп участков в 2024 году требуется 3 млрд).

Еще несколько решений необходимо принять совету директоров РЖД: включить в инвестпрограмму на этот год 8 млрд рублей на завершение проектирования и предусмотреть необходимое финансирование для строительства выходов из городов — 248,7 млрд.

Также Савельев заявил, что потребуются изменения в Налоговый кодекс для применения ставки НДС в 0% к перевозкам и организации перевозок, а также для исключения из расчета налогового потенциала субъектов налога на имущество при реализации проекта.

Кроме того, министр просил поддержать рыночное регулирование стоимости билета для проезда по ВСМ, так как она будет определять окупаемость проекта. Он признал наличие рисков при строительстве ВСМ, однако подчеркнул, что эффект от успешной реализации проекта перекроет все расходы.

«Доклады и слайды — это хорошо, но главное, чего ждали от этого совещания, прозвучало в начале», — говорит осведомленный собеседник «Фонтанки». «Нам всё равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге — сказал президент, открывая заседание. — То, что мы говорим, — это не просто какие-то игрушки, хотелки. Всё равно надо будет развивать эту часть железных дорог». Кроме того, он добавил, что «строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало».

Кудин Николай

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”