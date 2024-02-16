Мнение: О ссорах в парах… Почему женщины теперь так себя ведут?

Очевидный минус многоквартирного дома — скверная шумоизоляция даже в бизнес-классе. Если не повезло с соседями, поневоле приходится быть в курсе всех нюансов их личной жизни, порой сложной.

Пара в квартиру сверху заселилась недавно. И #отношения у них тоже, похоже, не очень давние. Ибо слишком бурные. Часто и громко ссорятся. Характерами притираются.

И вот что у них происходит.

Такое впечатление, что начинает первой, как правило, #женщина. Она, судя по всему, сняла эту квартиру и потому чувствует себя во всех смыслах хозяйкой. Над ним тоже. А он больше похож на типичного домоседа. Диванного воина в танчики. Работает удалённо и не всегда. Больше ищет работу и себя в этом сложном мире. То есть, и причины для новой ссоры искать не нужно. Надобен только повод, и он находится легко.

Найдя его, женщина буквально взрывается. Сразу шум на весь дом и слово-триггер «Опять!»:

— Ты опять оставил гору грязной посуды?

Или:

— Ты опять раскидываешь свои носки по кровати?

Или даже:

— Ты опять в магазин не сходил? А что ты весь день делал?

В ответ на тихие невнятные бормотания-оправдания сразу звучат обвинения:

— Ты урод! Ты дерьмо! Ты сломал мне всю жизнь! Ненавижу тебя! Не смей ко мне приближаться! А-а-а!

Всё это — с громким топотом, грохотом падающих на пол вещей, беготнёй из комнаты в комнату. Драма…

Иногда она стихает, чтобы через полчаса вспыхнуть снова эпитетами:

— Сволочь! Подлец! Мразь! У дамы богатый словарный запас. И обсценной лексики тоже. Прораб со стройки может за ней записывать некоторые выражения.

Ну и как эпилог:

— Ненавижу тебя! Убирайся нах***р из моей жизни!

Странным образом, после этого всё довольно быстро успокаивается. И если через полчаса-час посмотреть на их окна с улицы, в кухонном включается приглушённый свет и гирлянда. Похоже, начинается примирение. И романти́к.

Иногда, крайне редко, взрывается #мужчина. Видимо, когда пассия вместо режима ссоры включает программу пилы циркулярной. Тогда звучат конкретные претензии:

— Ну хватит уже! Сколько можно называть меня ничтожеством!

Или:

— Деньги?! А ты забыла, что я всё отдал, когда откупал тебя от тюрьмы?

Или даже:

— Работа? А не из-за тебя ли у меня теперь везде «волчий билет»? Мне что, грузчиком идти?

Похоже, в жизни у них действительно всё сложно ©, а в их истории — всё не так однозначно ©

В ответ на это с её стороны:

— Не смей на меня орать! А-а-а! Уи-и-и! Сволочь! Не смей! А-а-а!

Но надо признать, что ссора в этом случае стихает быстрее. Похоже, мужик теряется и прогибается перед неоспоримым женским аргументом — слезами. Примирение зато бывает, гм-м-м, страстным, что также слышно…

А недавно она его всё-таки выгнала. Он часами ходил, как потерявшийся щенок около подъезда, смотрел в окна и чего-то ждал. Потом понуро побрёл прочь, когда погас последний свет в окошке.

Что-то вот тут я вспомнил, как одна моя знакомая после бурной ссоры «уходила» от собственного мужика. Знаю эту историю в деталях и красках, потому что она жаловалась на этого «бесчувственного мужлана» не только мне, но и всем своим знакомым. Со всеми подробностями, которых от рассказа к рассказу становилось всё больше. Резюме такое.

Вначале она громко объявила, что так дальше нельзя, и что она уходит навсегда. Подождала пару минут и, когда реакции не последовало, стала одеваться. Потом краситься. Потом снова одеваться, потому что сначала было выбрано не то. Потом назвала его «скотиной» за ноль эмоций и стала медленно надевать сапожки. Молнию «заклинило». Она потребовала помощи: «Мужик ты или нет?». Взбесилась, когда он помог застегнуть молнию, швырнула ключи на пол и громко хлопнула дверью. Подождала пару минут за порогом. Вздохнув, заказала такси, не отходя от двери. Переборола соблазн нажать кнопку звонка и напомнить, что вообще-то она ушла навсегда. Подъехала машина. Когда истекли минуты бесплатного ожидания, стала спускаться. В расстроенных чувствах, отчаянно жалея себя, села в такси и поменяла пункт назначения на Рижский вокзал.

Приехала. Прошла в зал ожидания. Села. Стала ждать. Потом обзвонила подружек с рассказом, как она ушла из дома и как теперь «бомжует на вокзале». Ещё подождала. Потом позвонила будущему бывшему и потребовала у него денег на билет, так как «свои» впопыхах забыла. Дождалась перевода. Поплакала. Ещё подождала. По второму кругу обзвонила подружек с рассказом, какая же он «бесчувственная скотина». Потом вдруг перепугалась, что он от расстройства покончил с собой. Снова позвонила мужику и наорала, мол, какого чёрта она уже два часа сидит на вокзале в окружении бомжей, а он за ней так и не приехал. Получила отлуп. Разозлилась. Обиделась. Расплакалась. Перепугалась, что вот прям сейчас он пускается в загул с платными блондинками. Подумала, что это было бы очень несправедливо, если он все #деньги спустит на них, а не на давно запланированный вояж в Хургаду на 8 марта.

И вообще…

В третий раз позвонила по родному и знакомому номеру, чтобы теперь уже ласково попросить:

— Заинька, ну ты приезжай уже за мной… Пожа-а-алуйста!

Сработало.

И вот как с ними, такими, жить и выживать?

—