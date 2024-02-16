 

Новая версия PlayStation 5 выйдет в 2024 году по цене $500

16.02.2024, 16:10, Разное
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Инсайдер MLID сообщает, что Sony планирует выпустить улучшенную версию PlayStation 5 в 2024 году по цене в $500 (приблизительно 45,7 тыс. рублей).

PlayStation 5 Pro будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 (18 ГБ/с) с 256-битной шиной и видеокартой, содержащей 60 вычислительных блоков, что против 36 в обычной версии PS5. Инсайдер утверждает, что цена на консоль без дисковода составит $500, так как стоимость производства Pro-версии незначительно отличается от текущей модели PS5.

Инсайдер отмечает, что не видит ничего, что могло бы радикально поднять цену новой консоли в конце текущего года по сравнению с PS5 в 2020 году.

Ранее утечки также указывали на процессор на базе AMD Zen2 с повышенной частотой до 4,4 ГГц, в то время как у PS5 тактовая частота составляет 3,5 ГГц. Обновленной версии также приписывают видеокарту AMD RDNA 3 вместо RDNA2 в базовой PS5.

Релиз PlayStation 5 Pro ожидается к Рождеству 2024 года.


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