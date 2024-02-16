 

Саудовская Аравия усиливает давление на участников ОПЕК+

16.02.2024, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Данные Международного Энергетического Агентства (МЭА) показывают, что в январе текущего года российский экспорт нефти и нефтепродуктов оставался на уровне, сопоставимом с декабрем. Это касается как объемов поставок, так и суммы экспортной выручки.

Из-за усиления вторичных санкций в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по ценам выше установленного потолка, а также проблем с расчетами, доля поставок без определенного порта назначения резко возросла. Это означает, что разгрузка этих судов может оказать влияние на текущие данные по нефтяному экспорту РФ в отдельные страны.

Мировой спрос на нефть снизился, как показывают данные за четвертый квартал 2023 года, где темпы роста потребления сократились. Прогнозируется, что в 2024 году суммарный рост спроса снизится, особенно в свете более низкой оценки по потреблению в Китае.

В январе текущего года предложение нефти сократилось из-за уменьшения добычи как в США, так и в странах ОПЕК+. Страны ОПЕК+ решили ввести ограничения на добычу, что привело к снижению предложения. Например, Саудовская Аравия сократила добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а РФ обещала снизить ограничение до 500 тысяч баррелей в сутки.

Даже при снижении добычи в России, экспорт нефти оставался стабильным в январе. Выручка от продажи энергоресурсов также выросла незначительно, в основном из-за небольшого роста цен на нефтепродукты.

В январе цены на нефть и нефтепродукты колебались. Цены на нефть марки Urals выросли, но затем снизились к началу февраля. Для нефти сорта ESPO дисконт увеличился из-за проблем с поставками через Красное море из-за атак хуситов.

Усиление вторичных санкций США, вероятно, повлияло на динамику поставок РФ в Индию, где в январе экспорт снизился.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Скандалы: Кто и сколько заплатит за ВСМ

16.02 / Мнение: О ссорах в парах… Почему женщины теперь так себя ведут?

16.02 / Новая версия PlayStation 5 выйдет в 2024 году по цене $500

16.02 / Мнение: Смерть Навального?

16.02 / Иврит и идиш придумал Михаил Ломоносов

16.02 / Личное: “Не успела свалить вовремя”

16.02 / Глава Xbox Фил Спенсер поделился своим видением будущего игровой платформы

16.02 / Epic Games Store предлагает бесплатно загрузить игру Dakar Desert Rally в жанре рейсинг до 22 февраля

16.02 / Глава Google Сундар Пичаи в интервью India Today рассказал о своем использовании более 20 различных смартфонов

16.02 / 89-летний член Совфеда упал и сломал ногу, когда пародировал Байдена перед журналистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика