Саудовская Аравия усиливает давление на участников ОПЕК+

Данные Международного Энергетического Агентства (МЭА) показывают, что в январе текущего года российский экспорт нефти и нефтепродуктов оставался на уровне, сопоставимом с декабрем. Это касается как объемов поставок, так и суммы экспортной выручки.

Из-за усиления вторичных санкций в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по ценам выше установленного потолка, а также проблем с расчетами, доля поставок без определенного порта назначения резко возросла. Это означает, что разгрузка этих судов может оказать влияние на текущие данные по нефтяному экспорту РФ в отдельные страны.

Мировой спрос на нефть снизился, как показывают данные за четвертый квартал 2023 года, где темпы роста потребления сократились. Прогнозируется, что в 2024 году суммарный рост спроса снизится, особенно в свете более низкой оценки по потреблению в Китае.

В январе текущего года предложение нефти сократилось из-за уменьшения добычи как в США, так и в странах ОПЕК+. Страны ОПЕК+ решили ввести ограничения на добычу, что привело к снижению предложения. Например, Саудовская Аравия сократила добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а РФ обещала снизить ограничение до 500 тысяч баррелей в сутки.

Даже при снижении добычи в России, экспорт нефти оставался стабильным в январе. Выручка от продажи энергоресурсов также выросла незначительно, в основном из-за небольшого роста цен на нефтепродукты.

В январе цены на нефть и нефтепродукты колебались. Цены на нефть марки Urals выросли, но затем снизились к началу февраля. Для нефти сорта ESPO дисконт увеличился из-за проблем с поставками через Красное море из-за атак хуситов.

Усиление вторичных санкций США, вероятно, повлияло на динамику поставок РФ в Индию, где в январе экспорт снизился.