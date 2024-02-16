 

Москвичи ежедневно совершают более 235 тыс поездок по экспресс-маршрутам

16.02.2024, 15:55, Новости дня
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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивается маршрутная сеть наземного общественного транспорта. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, каждый будний день пассажиры совершают более 235 тысяч поездок по экспресс-маршрутам. Они проходят по территории 12 округов. Жители отдаленных районов могут быстро добраться до центра.

Пассажиров обслуживают около 400 современных отечественных автобусов и электробусов. Они передвигаются по выделенным полосам, что позволяет быстро и комфортно добраться до места назначения, отметил Ликсутов.

В прошлом году москвичи воспользовались экспресс-маршрутами 64 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются Е30, Е70 и № 903.

В Москве действует свыше 900 маршрутов наземного транспорта. Столица продолжает обновлять подвижной состав и закупает экологически чистые российские электробусы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новогодние и рождественские дни жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок. Самыми популярными видами общественного транспорта стали метро и МЦК.


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