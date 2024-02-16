 

Мнение: Смерть Навального?

16.02.2024, 15:50, Разное
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Только что по радио услышал – в новостях, как бы между делом: якобы в колонии зафиксирована смерть Алексея Навального. Что-то вроде “во время прогулки ему стало плохо, медики провели реанимационные мероприятия, но они не помогли”.

Я в полном шоке. ЭТО КАК??? не знаю, что сказать… Он захотел вернуться на родину – и заплатил по высшей ставке… Твари. Скоты.

Источник: Размышления вольного социолога


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