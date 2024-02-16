Мнение: Смерть Навального?

Только что по радио услышал – в новостях, как бы между делом: якобы в колонии зафиксирована смерть Алексея Навального. Что-то вроде “во время прогулки ему стало плохо, медики провели реанимационные мероприятия, но они не помогли”.

Я в полном шоке. ЭТО КАК??? не знаю, что сказать… Он захотел вернуться на родину – и заплатил по высшей ставке… Твари. Скоты.