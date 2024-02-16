 

Иврит и идиш придумал Михаил Ломоносов

16.02.2024, 15:33, Разное
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В Институте русского языка РАН состоялась презентация монографии доктора филологических наук Василия Крещенского «Михаил Васильевич Ломоносов – универсальный человек».

Оказалось, что иврит и идиш были созданы Ломоносовым по просьбе раввина из подольского местечка, который попросил великого русского учёного «дать еврейскому народу язык и письменность».

– Столетиями эти факты замалчивались, однако с документами не поспоришь. В архиве я нашёл черновики Михаила Васильевича, по которым хорошо видно, как он придумывал иврит и идиш. Самое удивительное, что сделал он это всего за одну ночь, – рассказал учёный.

На презентации книги присутствовал философ Александр Дугин – он пообещал добиться от Израиля официального признания Ломоносова автором еврейских языков.

– Государственный язык Израиля был создан природным русским человеком, но почему еврейский народ не признал этого официально? Почему в Израиле не стоят сотни памятников Ломоносову? Полагаю, к решению этого вопроса необходимо подключить МИД, а если потребуется, то и Минобороны, – написал Дугин в своём Telegram.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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