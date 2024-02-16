Личное: “Не успела свалить вовремя”

Печальное письмо, и автор сочувствие вызывает.

Я прошу вас обратить внимание, как даже самые мелкие косяки могут стать основанием для очень болезненных пик, если у вашего партнера намного лучше границы.

Давайте посмотрим.

kvasena_eiko

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу Вам, потому что похоже попала в историю с Печориным, которая крутит меня центрифугой уже второй раз. Я пыталась взять реванш и не успела вовремя уйти, слилась раньше.

(Сотни писем, где бедные авторы принимали онегиных-рапанов за печориных, видели мы с вами, верно? Однако здесь герой и правда печорин)

Мне 38 лет, переехала в Москву 7 лет назад. Работаю в соцзащите, уровень дохода – покрывать текущие расходы, вторая дистанционная работа позволяет оплачивать квартиру. Недвижимости и машины нет. Езжу к родителям в регион на праздники и в отпуск. 8 лет в разводе, в браке была год. Детей нет. Внешне выгляжу моложе своих лет, обычно мне нравится заниматься имиджем, у меня хорошие внешние данные. После брака 7 лет была любовницей женатого мужчины. Его условием было родить ему ребенка (брак был бездетный). Я пыталась забеременеть, но как оказалось он был бесплоден, что отрицает до сих пор.

Расставались долго и тяжело. Меня спасло то, что он уехал на другой конец страны и надолго, а я, вылезая из депрессии, отвлеклась​ на интернет-переписку с одним известным артистом. Через полгода я познакомилась в тиндере с А. Я тогда активно тусила в тиндере, ходила на свидания, но все было не то. С ним переписка завязалась ночью, до утра переписывались, встретились на следующий же день. Внешне он мне не понравился –показался мужиковатым, грубым, неотесанным, на нем был какой-то дешевый свитер и в целом он показался мне старше своих лет. Я сказала, что он не похож на фотографии, он сказал – «что, даже чаю не выпьешь?» И я осталась, а через час нашего общения, уже млела и смотрела на него восторженными глазами.

По профессии я социолог, считаюсь неплохим специалистом, в принципе я была достаточно независима тогда.​ Но у меня постоянно присутствовала дыра в ресурсе любви (всегда), которую я чувствую даже физически – как дыру в груди.

(Дыра – от тикающих часиков)

Внешне он мне не понравился, но меня зацепило его чувство юмора. Свободное, слегка развязное поведение, смелое, местами хамоватое. Я помню, что я очень смеялась с ним. Когда я уехала, он сказал перед такси – «сейчас ты будешь писать мне – ой, не могу уснуть, поговори со мной» Я долго посмотрела ему в глаза, хмыкнула и села в такси. Подумала – «Да не буду. Что он себе позволяет». И не собиралась писать ему. Не доехав до дома, мне прилетает смс – «Пошли в телеграмм».

Уже в телеграмме он написал – «Когда тебе надоест заниматься своими психоанализами, приезжай ко мне в берлогу. Перезимуем». Я спросила – «Этаж?» Он ответил – «13». (Только сейчас я поняла, что это было приглашение на секс)

(Все же это было приглашение на зимовку, а не на разовый секс)

Утром стал писать. Сразу выяснилось, что он судим, сидел 1,5 года за хранение наркотиков, 10 лет назад. Он живет один, давно разведен, был недолгий брак (около года), детей нет. Имеет высшее образование, но работает на неквалифицированной работе. Через неделю переписка заглохла. Потом я опять ему написала – «Куда ты пропал, а ещё жениться собирался» Он написал – «Я и сейчас собираюсь» Я написала – «Завтра» Он ответил – «Ок. До обеда женимся, после обеда детей делаем»

(Узнаете?)

В обед следующего дня он написал мне – «и где ты?» и кинул адрес. Я сверила координаты –это отделение ЗАГСА его района. И я поехала ради прикола. Он и правда ждал меня, но не у ЗАГСа, а у магазина рядом с домом. Потому что я не уложилась в отведенный час. Стоял ждал меня на ступеньках Ашана. Смотрел на меня с любопытством, обнял. Я и правда взяла паспорт, и он правда взял меня за руку и пошел в сторону​ ЗАГСа. Я тормознула на полпути-испугалась.

(Скорее всего он был готов подать заявку, если бы автор не отказалась. До бракосочетания вряд ли бы дошло, но тоже не исключено. В этом, кстати, секрет печоринских крышесносов. Опишете механизм?)

Мы провели классный день вместе – гуляли, целовались, это была абсолютно романтическая прогулка. Он сразу спросил меня – «Ну что. Когда ты ко мне переедешь?» Я смеялась и говорила, что без свадьбы я никуда не поеду. Вечером он отправил меня на такси бизнес-класса. Поинтересовался, как я добралась. И потом написал – «Только сильно там не влюбляйся». Я не придала этому значения. Он продолжал писать, но я всегда чувствовала от него какую-то опасность, как будто я делаю что-то не то.

(Значимость ее для героя очень большая. Но в ситуации с печориным это ничего не значит. Высоко вырастает, быстро падает. Просьба не влюбляться касалась других мужчин, то есть автор понравилась герою с первого взгляда)

И мне было интересно. Потом переписка снова сошла на нет. Я поехала в Питер к своему артисту. Перед отъездом написала А, он ответил мне грубо, что «я могу пообщаться с кем-то другим. А ему некогда». Я обиделась. Уехала. Встреча в Питере окончилась особо ничем – мы просто гуляли, разговаривали, я жутко стеснялась. Но для меня это было все равно достаточно масштабное и волнительное событие, потому что он и правда очень популярный и талантливый человек, и я правда очень его люблю.

(Не совсем понятно, почему А ответил грубо. Скорее всего автор сказала ему про поездку к артисту, либо вела себя непоследовательно и кокетничала. В любом случае это был ее вектор косяка и значимость А, которая была не такой уж большой до этого, подросла. Но обратите внимание, ведь ее значимость для него большая, а он легко делает жесткую пику и даже не объясняет за что)

Ещё через неделю у него был концерт в нашем городе. Я вспомнила об А., и решила, что мне надо отвлечься, написала. Скинула ему свои фотки – с букетом, написала про концерт, позвала его гулять. Он написал мне, что не любит гулять. После концерта, я поняла, что мне очень грустно и что мне просто необходимо уехать куда-то, где я смогу отвлечься. И меня уже очень тянуло к А. Я написала ему, что приеду и кидай адрес. Я ехала в полной уверенности, что просто его увижу, что просто еду в гости. Тряслась, как осиновый лист (после – я всегда тряслась, когда ехала к нему).

(Она плохо рефлексировала его значимость, поэтому выглядит так что она ведет себя безвольно, как зомби. А секрет в том, что она обидела его поездкой к артисту, даже если он не в курсе – в курсе она. Он вел себя открыто и горячо, а она крутила хвостом. Косячить с печориными очень опасно – можно так зашататься от пики, что потеряешь контроль. Вспомните Рапунцель в Питере)

Я приехала, он смотрел телевизор, напоил меня чаем, спросил останусь ли я. Я сказала, что останусь и что спать буду отдельно. Он постелил мне в отдельной комнате без вопросов. Я легла, но мысли мои были полны возмущения–как так?! Я написала ему, что хочу спать с ним. Он написал – «Иди сюда». Я пришла, легла рядом с ним. И через пять минут у нас случился быстрый и горячий секс. Это был мой третий мужчина за последние 10 лет – после мужа и любовника.

(Как мы видим, он ее не принуждает. И если вы не понимаете, как работает поле, вам покажется, что автор – голодная дурочка. А дело не в этом. Кто понимает, в чем?)

Утром он снова занялся со мной сексом, встал, позавтракал, оставил мне полотенце и ключ на столе, и уехал на работу.​ Я сидела на его кухне, в его рубашке и не понимала, что это вобще всё было. Я чувствовала себя волнительно и тревожно, как будто что-то важное случилось этой ночью.​ У нас начался роман.

(Несмотря на грубоватость и сдержанность, он не пропускает шагов, даже делает их с запасом. Звал ее жить вместе, и не отказывается от слов, оставил ей ключи. Откуда такое доверие и такая распахнутость?)

Переписки, звонки, встречи. У него приехали родственники, и какое-то время он приезжал ко мне и оставался на ночь. Пару раз мы выходили на встречи с моими друзьями. Он вел себя красиво, спонтанно, галантно. Приезжал внезапно, дарил мне и моим подругам цветы, очаровывал всех моих друзей, говорил всем, что «Это моя жена». Все время спрашивал –«Любишь меня?» я всегда говорила нет. Потом начала говорить «Нет пока», и очень быстро сказала «да». И после этого все начало меняться. Он сразу сказал мне – «А я тебя нет». Я спросила – «Что это все было тогда?» Он сказал – «Ну цель-то достигнута, секс был, ты меня любишь». И это звучало как шутка..сначала.

(Вот здесь очень важный момент. Ее “нет” было вектором косяка или даже косяком. Поэтому его “шутка” была пикой, отсроченной и кривой слегка, но все же пикой, а не встречным косяком. Понятно почему?)

Отдельно хочу сказать о сексе-секс всегда был механический, он занимался сексом, как машина, с минимальной прелюдией. Только пару раз я видела его чувственным и нежным, когда первый раз ночевали у меня. Все остальное время это был механический процесс с его стороны.

(Печорины – не казановы и даже не КСЖ, секс с ними, сам по себе, без контекста чувств, может быть аскетичным и отчасти механическим. Но это никому не мешает влюбиться в них и чувствовать растущую страсть. Почему?)

Спустя месяц я поняла, что приезжать он стал все реже. Я видела, что он опять сидит на сайте знакомств. Я начала щипцевать, он начал критиковать меня и мою внешность. Несколько раз проявлял прямую агрессию – мог одернуть меня, наорать. Очень быстро появились слова – что «у меня много телочек, я люблю разнообразие, что телочек надо менять». Я реагировала остро. Я ревновала его до сведенных скул, он это видел.

(Его троллинг про “телочек” и его критика ее внешности – это тоже пики в ответ на ее претензии, на ее откровенную ревность. А вот ее ревность – это векторы косяков в их контексте. Кто скажет, почему? Те, кто контекст не понимают, могут увидеть в этом только абьюз. В какой-то мере это абьюз с его стороны, но она открывает ему для этого красное поле. Как? Только не пишите “тем, что все терпит” – это ни при чем)

Он начал говорить мне что я старая, я толстая. Сначала он смотрел на мою реакцию, и это звучало как шутка. Потом шутки перестали быть веселыми, я начала огрызаться. Был дикий эпизод с зубами – у меня были мосты, которых я стеснялась, он заметил это в первую же встречу, спросил что с зубами. Я сказала, что планирую операцию (это была правда) и что это больно, дорого и​ я боюсь. Однажды, когда мы целовались, он сказал, что у поцелуев неприятный привкус. И что он уже расставался с девушками, из-за запаха изо рта. Я истерила, он сказал что зубы надо сделать. Потом несколько раз повторял – делай зубы сейчас это самое главное. Вытрепал мне все нервы с ними. (*Операцию я сделала через два месяца после нашего расставания. Когда мы возобновили отношения – он не сказал об этом ни слова, хотя видел, что у меня нет половины рта. Больше мы никогда не возвращались к этой теме, а я в процессе имплантации, которая закончится весной).​

(Это уже его скала, но ошибаются те, кто думают, что печорины сразу бросают женщин после скалы. Чаще всего они продолжают с ними общаться, все время издеваясь и повторяя, что все закончилось. Конечно не все печорины одинаковы, есть более добрые, умные и благородные, есть менее. Однако, прогонять женщину, в которую они были влюблены, а потом разочаровались, большинство печориных не будут, будут грустить и разочаровываться дальше. Зачем им это?)

На тот момент я уже подсела на него. Я была все время нервная, все время его ждала, а он все время был на работе. И в конце у нас случился скандал, когда я приехала к нему домой,а его там не оказалось, он должен был привезти мне одну вещь и написал, что оставил ее в комнате, чтобы я забирала и уходила. Я пришла, пролезла весь его дом, поняла, что он ушел накануне выбритый и нарядный. Я написала ему это все, спросила есть ли у него другая женщина. Он написал, что я должна покинуть его квартиру и что ему это все не надо. Я начала звонить, он скидывал. Писал, что требует, чтобы я покинула квартиру в течение 15 минут, иначе он приедет и выгонит меня сам. Я истерила, звонила, писала – он скидывал. Он и правда пришел через пятнадцать минут, был в ярости, отшвыривал меня. Я не знаю, как он не вышвырнул меня тогда на лестницу прямо раздетую. Категорически отказывался говорить, повторял, что все кончено.

(Здесь, когда она проявляет агрессию, он уже настойчиво ее выгоняет. И вот так нередко заканчиваются истории женщин и печориных: унижениями, беготней, истериками, часто публичными, громкими. Почему?)

Я истерила, плакала, умоляла его простить меня, он даже не смотрел-«Я не даю вторых шансов, ты все испортила». Потом лег спать и проспал три часа. Я сходила за едой, легла рядом с ним. Он проснулся, занялся со мной сексом, кончил, встал и бросил – «а теперь уходи отсюда» Опять повторилось все с моими попытками поговорить, он по-прежнему смотрел на меня, как на пустое место. Потом я выбилась из сил, села рядом и сказала – «я ночую здесь, а завтра уеду навсегда» Он сказал «Ок».

Я успокоилась, вышла на балкон, закурила. Как будто решение уже было принято. Он смотрел телевизор, начал смотреть на меня с интересом. Вышел за мной. У нас состоялся диалог, где он сказал, что он не для семьи, не для жизни, что он меня не любит, что я хорошая девушка и он не хочет мне врать. Потом спросил ела ли я что–нибудь? Я сказала нет. Он сказал – «иди поешь».

(Он не чудовище, он даже заботлив и лоялен, а чудовищем он выглядит только в контексте того, что автор в него вцепилась и выгнать ее очень сложно. Но у него не первая такая история. Это типично)

Потом сказал, что я могу остаться на неделю, так как знал, что у меня остановятся родственники и я хотела пожить это время у него. Он сам много работал и часто оставался там ночевать (вахта, другой город), сказал – «Оставайся, я тоже приеду в один из этих дней. Может быть». Утром я встала проводить его, мы позавтракали, он сказал – «Вот любишь ты все эти сцены» обнял меня, обернулся – «Ты в спортзал что ли запишись, может будешь любить себя больше» и уехал. Неделю я каждый день ехала туда, сходила с ума в этой квартире, молилась, чтобы он вернулся. Он не писал и не звонил. Больше он не приехал. Через неделю я бросила ключ в почтовый ящик.

(Бедная автор. Она действительно прошла через мясорубку. Но в этом нет ни его вины, ни ее. Слабость ее границ – это да. Но у многих женщины границы еще слабей)

​ Начался мой персональный ад. Я жрала себя поедом, что сама все испортила. Курила по пачке в день, почти не спала, ничего не ела. Эта агония продолжалось месяц. Я писала, сначала он вяло отвечал, я спросила – «Остаемся ли мы любовниками?». Он ответил – «Редкими,но остаемся» Я спросила – «Раз в месяц?» Он ответил «Где-то так».

(Он понимает, что она чувствует. Но помочь ей не может)

Я еще пыталась звонить, писать ему. Он отвечал, что ему неудобно разговаривать. Я гоняла по городу пешком, работала на автомате, в панике ездила к родителям. Я была в безумии. Через месяц у меня случилась паническая атака – со скорой, я думала, что у меня разорвалось сердце и я умираю прямо сейчас. Все лето панические атаки случались ежедневно – я не могла подняться по лестнице и завязать шнурки. Сейчас я думаю, что это происходило от передозировки никотина – я почти некурящий человек, накануне месяц выкуривала по три-четыре сигареты за раз. По пачке–две в день. Я обратилась к эндокринологу и неврологу, мне выписали антидепрессанты, которые я не стала пить. Это был ад, каждый день я умирала и сделать с этим было ничего нельзя. Приступы были ежедневные и не по разу. Потихоньку,​ в течение всего лета я выбиралась сама. Обследовала сердце – здорова. До обследования легких не дошла. К осени потихоньку панички сошли на нет.

(Это, к счастью, не типично. Но и не редкость – вот такая вот реакция женщин при отрыве от фигуры печорина после слияния. Это даже Лермонтов описывал. По хорошему, нужна специальная памятка по выходу из таких состояний)

Я вернулась из отпуска, началась обычная жизнь. Еле-еле я вернулась в ритм. Стали появляться какие-то парни, которые начали мне нравится. Пару раз завязывался флирт, но фоном я постоянно думала об А. Примерно раз в месяц я писала ему, не надеясь особо на ответ. Нашла его в ВК – добавилась в друзья, он проигнорировал, оставил меня в подписках. Опять видела его на сайте знакомств, где он после того, как увидел мой лайк – меня заблокировал. Я написала ему голосовое, смеялась​ – «Видела тебя на СЗ, ты меня заблокировал, камон?!» Он не ответил.

(Ей уже лучше, но вместо защитного страха она испытывает игривое легкомыслие)

Прошло еще полтора месяца, я уже была в хорошем состоянии, по фану написала– «Хочу тебя увидеть». Я не ждала особо ответа, но через 4 дня, на работе мне прилетело – «Так увидь» Я написала – «Где и когда» Он ответил – «Сейчас я всегда дома». Я написала, что приеду в ближайшие выходные. Он написал, что будет видно. В ближайшие выходные я не приехала. Не решилась. Испугалась. Боялась увидеть опять его холодное лицо, не знала чего от него ждать. Да и вобще, было непонятно, как можно ехать после такого.

(Она написала из любопытства, не удержалась. А дальше опять ее вектор косяка и рост его значимости, которая и перед этим была плохо отрефлексирована и оставалась все еще очень большой)

В итоге я написала ему ровно через месяц, в начале декабря-«Хочу к тебе приехать. Зови, как будешь свободен». Он написал – «Приезжай». И я поехала. Сердце мое колотилось как бешеное. Было очень страшно. Я не знала, что меня там ждет. Впрочем я никогда не знаю, что меня там ждет.

Я приехала. У него появилась собака, 5 месяцев щенку. Он очень её любит, это самое дорогое его существо. Он очень заботится о ней, отказался от вахт, гуляет по 4 часа в день, кормит супер-сложным рационом, занимается дрессировкой. Собака и правда классная. Я приехала к ним, он рассказывал как купил её, как они живут. В этот же вечер мы занялись сексом. Но все получилось так неловко, механически.

(Постоянно критиковать и оценивать негативно секс – это тоже косяк автора. Она не рефлексирует значимость этого для себя, свою радость по поводу близости. Поэтому дистанцирование мужчины она будет воспринимать намного болезненней, чем если бы рефлексировала. Понятно почему?)

Ночью мы легли спать – он принес мне второе одеяло. Я чувствовала неловкость сцены, поняла, что это жесть. Утром я сказала, что мне наверное пора, он спросил – «Тебе куда-то надо?» Я сказал – «Нет» Он сказал – «Ну тогда оставайся». И я осталась. Мы провели спокойные выходные – смотрели сериалы, гуляли с собакой, ели.​ Снова был секс, но спать мы опять легли под разные одеяла. Утром в понедельник он сказал, что у него нет ключа, оставил мне свой. Хотя я точно знаю, что он у него был, я знаю где они лежат и я видела их. Вечером я привезла ему ключ и осталась снова. В два следующих дня он дал мне ключи частями – сначала от квартиры, потом от домофона, как будто они были у него на работе, хотя это была неправда. Днем написал – «Вечером ко мне?» Я написала – «К вам». Я приезжала, оставалась. Вечером он писал мне – «Когда тебя ждать?», я приезжала, мы шли гулять с собакой. И так я прожила с ним 2 недели.

(Скорее всего герой надеялся, что они смогут жить вместе)

Мы ходили гулять на площадку с другими собачниками. Я занималась уборкой, готовила. Пару раз делала какие-то замечания вскользь, что сломалась микроволновка или что кончилась вода – на следующий день он чинил и заказывал, хотя я не просила. Но секса между нами больше не было, спали мы под разными одеялами.

Я все время боялась, что каждый день – это последний. Но я решила, что идет как идет.​ Потом наступил новый год и я уехала к родителям, что мы обсудили заранее. Там я поняла, что задержка – тест 1-2 недели. Я сообщила ему, он был рад. Звонил по видеосвязи, писал. Нечасто, но каждый день. Я чувствовала, что он рад. Через неделю беременность сорвалась, о чем я ему сразу сообщила. Сразу переписка сошла на нет, мы созвонились, он спросил, когда я вернусь, я сказала дату. Еще 5 дней мы не общались. Я сходила с ума, считала дни до отъезда. В​ день приезда он написал мне, приехала ли я. Я написала да, и что буду вечером. Вечером я приехала, я видела, что он ждал меня и был мне рад, но никаких бурных эмоций – пара чмоков в губы и все. Мы пошли гулять, рассказал, как они жили. Вечером, когда мы легли спать, он спросил – «Что там беременность, всё?» я сказала, что да и что врачи велели просто жить, как жили и если я забеременею, сразу назначать поддержку. Он как-то странно сказал – «Откуда они знают, как мы жили». Спросила испугался ли он, он хмыкнул, сказал – «Чего бояться? Не сложней чем собака». Я уточнила, что это все-таки ребенок, он сказал – «Ты думаешь ты первая, что ли, кто от меня беременеет». Тема ребенка часто всплывала между нами всегда, на первых свиданиях он сразу спросил – согласна ли я родить ему детей. Предохраняться он перестал после третьего секса.

(То есть он достаточно серьезно к ней относился)

Скоро он перестал ждать меня с работы, уходил гулять с собакой сам. Мы почти не разговаривали, я занималась бытом, но я видела, что ему это не надо. Были периоды, когда мы обнимались, я делала ему массаж, он отвечал на мои попытки поцелуев и я видела. Но сам близость он не инициировал. Я просила – почему он не спит со мной. Он сказал – «а с кем я по-твоему сплю?» Я прямо спросила про секс, он сказал – ну тебе же вроде сейчас нельзя. Я– «А до этого?» Он– «Ну должен же я тебя помучить».​ Я уже понимала, что он меня не хочет, что как женщина я ему неинтересна. Я решила, что не буду ничего инициировать.

(Инициировать в смысле требовать не надо было, конечно, но плохо, если автор физически дистанцировалась, не улыбалась, не говорила герою ничего игривого. В тот момент она ему еще нравилась, хотя он и охладел к сексу с ней. Почему, кстати, охладел?)

В выходные мы проснулись, позавтракали, я говорила до этого, что хочу купить новое постельное белье, он вспомнил об этом и сказал собирайся, пойдем в магазин. Мы накупили всяких хозяйственных вещей, постельное, которое захотела я. Это было все очень мило. Он все время говорил мне, что не надо его ни о чем спрашивать, «Делай так, как ты хочешь». Я говорила – «Но ты тут хозяин, я​ боюсь, что я сделаю что-то не то.» Он говорил – «Ты делай, а потом обсудим. А то ты только п*здишь».

(Ему не нравится, что она ведет себя как гостья, ему хотелось бы больше ее участия в совместном быте)

На следующий день у нас случился конфликт из-за еды, я приготовила то, что он не любит. Он сказал, что говорил, что это он не ест, я заплакала, схватила телефон и ушла в комнату. На него это не действует, его бесят такие вещи.

(Что значит “не действует”? Она хотела подействовать на него своими слезами? И почему она заплакала? Это обидно, что он не любит какую-то еду? То есть вместо: “Извини, я забыла, что ты это не любишь”, а это нормально, если вы готовите на двоих, вы должны считаться со вторым, она ему устроила мозговынос. Это всего одна сцена, но скорее всего многие их ссоры происходили вот так)

Через полчаса он пришел спать. Он отвернулся и я начала говорить ему, что заплакала, потому что у меня не получается быть ему хорошей женой. Он сказал – «да какая ты мне жена? Я тебя не люблю и ты это знаешь» Я – «но я думала тебе кайфово, что я тут» Он – «Я тебя не звал, ну приехала и​ приехала, хочешь тут жить – живи. мне все равно есть ты тут или нет, тебе не обязательно приезжать сюда каждый день. Ты тут только в гостях. И всё это закончится очень скоро и очень хуево – я просто нахуй тебя пошлю, когда ты будешь крутить мне голову. А ты будешь. Что ты от меня хочешь? Я не люблю тебя. Я тебе сразу это сказал»

(Он ей повторяет, что не любит ее, потому что своим “быть тебе хорошей женой”, “думала тебе кайфово” она навязывает ему свой статус жены и любимой женщины, с которой кайфово, и делает она это после своего косяка и истерики на пустом месте. Он обозлен на ее претензии, поэтому повторяет, что ничего не должен ей: ни женитьбы, ни любви не обещал. У автора вилка: она встать и гордо уйти не может, потому что сама спровоцировала такие ответы, но и проглотить не может. Первое будет косяк, второе слив, правильный ход тут сделать сложно, хотя и можно. Кто-то видит? Только вопрос про ход строго в этой ситуации, а не то, что она должна была делать раньше)

Я говорю – «Я совсем тебе не нравлюсь?» Он – «Нравишься. чуть-чуть. Но так,ничего особенного». Я – «Поэтому ты со мной не спишь?» Он – «Мне похуй на секс». Я – «Я хотела сделать чтобы тебе было хорошо» Он – «У тебя это все равно не получится». Он говорил, что ему нравится быть одному и что ему никто не нужен.

Я не спала всю ночь. Плакала. Вставала, уходила на кухню, опять ложилась. Он спал. Утром, когда он позавтракал и стал одеваться на работу я села рядом с ним и спросила – «можно я буду иногда приезжать к тебе?» Он сказал – «ну я же тебя не выгоняю. Делай что тебе по кайфу, хочешь тут быть – будь». Потом оделся, я вышла провождать его в коридор, он посмотрел на меня – «сними уже эту маску индейского вождя.» Притянул меня к себе, обнял, поцеловал, сказал – «Не живется​ вам спокойно.» и все я поехал.

(Он немного чувствовал себя виноватым после ночного разговора. Но и автор была не права, а ведет себя как жертва абьюза)

Вечером я опять приехала к нему, хотя я уже решила, что после этого дня я дистанцируюсь. Он уже ушел гулять с собакой. Вернулся, все повторилось опять – он в телевизоре, ноль внимания, я пустое место. Пошел лег спать, я пришла и задала ему один вопрос – «почему ты меня оставил тогда, когда я хотела уехать?» Он – «ну а что мне тебя было в ночь отправлять?» Я – «а зачем дал ключ?» Он – «ну это удобно, ты же позже меня уходишь на работу» Попросил меня сделать ему массаж. Я гладила его, говорила, что хочу чтобы он был в моей жизни. Он сказал «Я и так в ней есть. Где-то». Сказал, что все его хотят, а телочек так много. Я сказала, что не хочу быть одной из них. Он сказал, что он же тоже один из. Я сказала – «Но ты лучший. я же сейчас здесь. И ты здесь.» Он сказал, что он у себя дома. Потом я сказала, что не приеду на следующий день. Он сказал – «ой, как же мы с собакой это переживем». Потихоньку мы уснули.

(Каждый ход автора категорически неверный, а герой на все отвечает в границах. Опишете? Значимость ее, хоть и снизилась, но она все еще не нулевая, и решения расстаться с ней он не принимал)

Утром он позавтракал, я не встала его проводить, попросила поцеловать меня. Он – «вот еще делать мне нечего тебя целовать» Начал искать сигареты. Я сказала, что они на балконе. Он – «Ну ладно, тогда поцелую» Подошел, трижды чмокнул мое лицо, ласково попрощался с собакой – «Зайка, до вечера, скоро приду». И ушел. Я встала, не находила себе места, залезла к нему старый телефон – он бросает его везде – там фотки старые его видеосозвонов с девками с СЗ. Красивые и очень молодые девчонки – лет на 10-15 моложе меня. А мне он всегда говорил, что «я старая».​ Мне он по видеосвязи звонил только когда была беременность.

(Наверное он говорил, что она старая, в ответ на что-то. Автор совсем не замечает своих претензий. А получая неприятный ответ, просто киснет, не уходит, но и не перестает предъявлять претензий)

Я понимала, что он меня не любит, что мужчины не любят так. Я говорила ему еще в первые отношения, что если мужчина не любит, он уже не полюбит. Он тогда ответил – ну я бы так не сказал. Я думала, что опять занималась какой-то херней – намывала эту хату, наготавливала эту стряпню, которая нахрен никому не нужна. Что спать под разными одеялами и отсутствие секса это фарс, пытка​ и пиздец.​

Накануне я говорила ему, что хочу родить ему ребенка, на что он сказал мне – да забудь ты уже и успокойся с этим, тебе 38 лет, какие дети. Я уехала.

Три дня я была не там. Он не писал, конечно. Я занималась работой, домашними делами, хотя мысли все были о нем. Постоянно проверяла телефон, хотя знала, что он не напишет. Как быть дальше я не знала. Не нашла ничего лучше, чем просто молчать и не ехать.

Через три дня, в день, когда родились мои племянники, я особенно остро почувствовала и обиду и боль, что все так. Мне было так горько, я рыдала весь вечер и тут он пишет мне – «Ну шо ты там живая?)» и я написала, что приеду завтра. На следующий день я приехала, он был внимателен и спонтанен. После выходных опять началось то же самое. Я сидела на кухне, или рядом с ним, делала домашние дела, мы почти не общались. Мы прожили еще две недели, но теперь он спрашивал каждый вечер во сколько я приду и ждать ли меня. Мы встречались, гуляли с собакой, вдвоем мы ходили на площадку куда ходят другие собачники и где его знают. Тактильности между нами так и не было.

За два дня до расставания он не спал – играл в онлайн казино. Ночью разбудил меня – показать, что сорвал джек-пот. В пять я встала спросила идет ли он спать, он сказал, что нет. Утром уехал на работу. Вечером я позвонила, сказала что задерживаюсь, он сказал «погуляешь с собакой как придешь, сегодня без меня, я хочу спать». Когда мы вернулись он спал. Была пятница. Утром он проснулся и пока мы собрались гулять, мне опять прилетело какое-то грубое замечание. На прогулке я накрутила себя до слез, решила уехать к себе до вечера. Вернувшись с прогулки, я конечно сделала кислое лицо, долго собиралась, лежала обнявшись с собакой, он заметил, что что-то не то. Сказал – «Ты что-то задумала, странная ты». Я сказала, что поеду домой. Он оживился – «Когда ты вернешься? Через неделю?» Я сказала – «Как скажешь». Мы еще повалялись на диване, он проводил меня. Был очень воодушевлен. Мне показалось в тот момент что он сегодня настроен на общение и возможно даже хотел провести какое-то время со мной. Я уехала ничего не подозревая. Может быть тогда он уже был рад, что я сваливаю.

Вечером написала ему, что приеду завтра в 4. Он написал – «завтра и решим))».

На следующий день я спросила решил ли он. Он написал – «давай на следующей неделе».

(Она хотела бы уезжать и приезжать, когда хочет, чтобы хоть таким образом имитировать контроль над ситуацией. Но ему эта имитация не нравится. То есть он не был рад, что она решила вдруг уехать)

Я написала – «обещай мне только что без телок?» Он – «что за контроль?» Я – «Не контроль. Люблю тебя» Он​ – «но я-то нет, зачем мне все это?» Я –«Я знаю что нет. Мне хорошо рядом с тобой. Но у меня нет рычагов чтобы тебя удерживать. Ты делаешь что считаешь нужным.» Через полчаса он написал – «Надо это все заканчивать». Я-«Ты устал от меня?» Он–«Да».

(Не понятно, почему она требует обещаний и почему жалуется ему, что у нее нет рычагов. Она постоянно переоценивает свою значимость, а в другие моменты ощущает себя ничтожной. То пустое место, то “почти жена”, хотя нет ни того, ни другого)

Я позвонила, спросила, что случилось меня не было всего лишь сутки и что вчера было все нормально. На что он сказал, что ничего нормально не было ни вчера, ни неделю назад, никогда. Что я просто пришла и живу тут. Что я занимаю чье-то место. Я спросила есть ли у него кто-то? Он сказал, что нет и не появится, пока я тут. Что «Я тоже хочу тусить и куражится». И что я приеду играть с собакой и​ оставлю ключ.

(Ее отъезд был вектором косяка, как это ни странно. Кто-то объяснит, почему? Несмотря на все сливы автора, векторов косяков у нее тоже очень много, и все они становятся крючками для нее)

Я попросила меня выслушать, сказала, что мне много лет и что он моя последняя любовь возможно, что он здоровый красивый мужчина и я хочу от него родить, чтобы у меня осталось хоть что-то от этих отношений. Он сказал, что «еще​ не были бы его дети раскиданы по миру» и что зачем ему все это надо знать, и что это мои проблемы. Я промямлила что-то невнятно еще, что я люблю и что сделаю как он сказал. И мы комкано попрощались.

Через три дня он написал мне – «Привет, когда будет удобно напиши я пришлю курьера за ключами». Я была на работе, внутри все оборвалось, я вышла на улицу и набрала ему. Удивительно, но получилось говорить спокойным голосом – «Привет, мне удобно завтра к вечеру».​ Он – «Ок» Я – «ты сейчас дома?» Он – «Я на работе» Я – «Я же смогу к тебе иногда приезжать?» Он – «ну да..наверно..не сейчас..позже..» Я промямлила, что-то вроде хорошо и попрощалась. Телефон не сбрасывался и он не вешал трубку еще двадцать секунд.

(Как ни странно, ему тоже жаль и он переживает, что у них не получилось)

Через два часа, моя коллега, случайно перепутав адрес в навигаторе, привезла нас по работе к его дому, хотя нам надо было на другой конец Москвы. Это был какой-то сюр и ножом по живому – мы ехали по району, и я смотрела на улицы и дороги, где мы с ним гуляли каждый день, его дом и подъезд. Это была очень жестокое совпадение.

Вечером следующего дня я записала голосовой – «Готова отдать ключи, присылай курьера. Люблю тебя и собаку, останьтесь в моей жизни, хотя бы иногда». Он написал – «завтра». Утром была тишина, после обеда меня сорвало. Я позвонила. Он не взял трубку. Написал – «Что?» Я сказала – «можно ли я привезу ключи сама?» Он ответил – «Нет». Я написала – «Я хочу обнять и собаку и тебя и я уеду». Он написал – «Нет я же сказал». Я звонила еще трижды и дважды по видеосвязи после чего он удалил весь наш диалог.

Я начала записывать голосовой :”Ты можешь со мной просто поговорить? Я не понимаю за что я огребаю эту агрессию. Я маленькая девочка, которая тебя любит. И я ни в чем не виновата перед тобой” и тут он мне перезвонил.

А: «-что ты еще от меня хочешь?» Я – «я не понимаю этой агрессии. Я хочу сама привести ключи.» А – «нет, я сказал». Я – «я хочу просто иногда приезжать к тебе» А – «зачем? Нахуй мне это нужно?» Я – «ну меня же уже не было 4 месяца и я вернулась и мы прожили еще два месяца». Он – «и что, это была какая-то херня. И больше не надо приезжать». Я – «почему?» Он – «я теперь не один». Я – «ты врешь». Он – «нет». Я – «ну ты же не женишься». Он – «женюсь, завтра. Все уже решено. Все хватит». Я – «ну разреши приезжать мне иногда». Он – «да зачем мне это надо? Найди себе кого-нибудь уже. Отстань от меня». Я – «но я же бываю красивой, иногда». Он – «мне то что с этого». Я – «я привезу ключи, ты мне их дал в руки и я хочу отдать их в руки». Он – «я уже сказал, как это будет. Я сам их заберу пришлю курьера. Или вобще замки поменяю, оставь их себе».

(Вот здесь он уже злится и значимость ее опускается ниже нуля, потому что она давит на него и требует. Никогда не надо этого делать. Не давите, не требуйте, не цепляйтесь. Оставляйте свою значимость хотя бы на нуле, с нуля она легко поднимается на дистанции. С отрицательных значений значимость еле-еле дорастает до нуля, выше поднимается очень редко)

Я – «ну разреши мне иногда видеть тебя». Он – «всё, нет. Я вобще тебя сейчас везде заблокирую». Я –«Как собака, А?» А – «всё у нас нормально. Всё, закончили разговор..» И бросил трубку.

Через минуту я увидела что он опять в моем профиле – оказалось, что голосовой дошел и он его прослушал.И посмотрел мою сториз, что делал всегда очень редко.

(Продолжение опубликую в комментариях. Запись слишком длинная для ЖЖ)