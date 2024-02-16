 

Глава Xbox Фил Спенсер поделился своим видением будущего игровой платформы

16.02.2024, 15:05, Разное
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Глава Xbox Фил Спенсер поделился своим видением будущего игровой платформы в ходе подкаста, проведенного недавно. По информации портала DTF, Microsoft планирует выпустить четыре свои эксклюзивные игры на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Названия проектов пока не раскрыты, но Спенсер подтвердил, что среди них нет Starfield и Indiana Jones and the Great Circle. Вероятно, речь идет о Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded. Компания также открыта для возможности выпуска других игр на платформах конкурентов.

Microsoft продолжит инвестировать в развитие платформы и поддерживать эксклюзивность большинства игр от внутренних студий, хотя консольные эксклюзивы могут стать менее актуальными в следующем десятилетии из-за изменения трендов в индустрии. С весны 2024 года игры Activision, Blizzard и King станут доступны в Game Pass. Первой из них будет Diablo IV, а остальные будут добавлены в библиотеку в течение года. Подробности о Call of Duty и других проектах пока не раскрываются.

Игры от внутренних студий Xbox будут доступны в Game Pass в день релиза. Компании остаются верны приоритету консолей, и подписка Game Pass не появится на конкурирующих платформах.

В конце 2024 года Microsoft готовится представить что-то новое в связи с Xbox. Слухи говорят о портативной версии Xbox, в то время как консоль следующего поколения уже находится в разработке. Компания обещает значительный технологический скачок, но дата выхода пока не объявлена.

Количество подписчиков Game Pass достигло 34 миллионов человек, а в июне 2024 года запланирована большая презентация Xbox.

Также стоит отметить, что игра Dakar Desert Rally стала бесплатной.


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