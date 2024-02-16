 

Epic Games Store предлагает бесплатно загрузить игру Dakar Desert Rally в жанре рейсинг до 22 февраля

16.02.2024, 15:05, Разное
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Epic Games Store предлагает бесплатно загрузить игру Dakar Desert Rally в жанре рейсинг до 22 февраля. Созданная студией Saber Porto и изданная компанией Saber Interactive, Dakar Desert Rally представляет собой симулятор внедорожных гонок. Игроки отправляются на ралли-марафон Дакар, покоряя пустыни и горы различных континентов. В игре представлены мотоциклы, багги, грузовики и другие транспортные средства.

На платформе Steam, где также можно приобрести игру, Dakar Desert Rally имеет смешанные оценки — только 59% положительных отзывов из более чем тысячи. Акция по получению игры бесплатно заканчивается в 19:00 22 февраля. Игру можно получить даже с российского аккаунта, и после окончания акции она останется в вашей библиотеке.

Для комфортного игрового опыта рекомендуется иметь компьютер с процессором Intel Core i7-4790k или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce RTX 2070 или Radeon RX5700, а также 50 ГБ свободного места.


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