 

Глава Google Сундар Пичаи в интервью India Today рассказал о своем использовании более 20 различных смартфонов

16.02.2024, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Google Сундар Пичаи в интервью India Today пояснил о своем использовании более 20 различных смартфонов, включая фирменные Pixel. Он отметил, что такой широкий арсенал гаджетов помогает ему тестировать сервисы Google на различных устройствах, чтобы убедиться в их качестве и совместимости. Однако конкретные модели смартфонов, которыми он пользуется в качестве основного, не были уточнены.

Пичаи также поделился своим видением цифрового благополучия и безопасности. Он призывает к саморегуляции, не навязывая жестких ограничений по времени, проведенному за экраном, своим детям. Кроме того, он редко меняет свои пароли, но использует двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Сундар (Сундарараджан) Пичаи, американец индийского происхождения, присоединился к Google в 2004 году и стал генеральным директором компании в октябре 2015 года. По слухам, он был одним из претендентов на пост генерального директора Microsoft в 2014 году.

Ранее пользователей iPhone предупредили об опасном вирусе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Глава Xbox Фил Спенсер поделился своим видением будущего игровой платформы

16.02 / Epic Games Store предлагает бесплатно загрузить игру Dakar Desert Rally в жанре рейсинг до 22 февраля

16.02 / 89-летний член Совфеда упал и сломал ногу, когда пародировал Байдена перед журналистами

16.02 / Любовь как позитивный стресс делает иммунитет крепче

16.02 / Десница графа Овсова успешно удалила больной зуб императору

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка. Утро. 16.02.2024

16.02 / Как выжить в падающем лифте?

16.02 / Наноалмазы в одежде: инновационный способ охлаждения

16.02 / Погода с снегопадом может серьезно повлиять на самочувствие человека

16.02 / Компания Waymo отзывает 444 беспилотных машины после ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика