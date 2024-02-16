Глава Google Сундар Пичаи в интервью India Today рассказал о своем использовании более 20 различных смартфонов

Глава Google Сундар Пичаи в интервью India Today пояснил о своем использовании более 20 различных смартфонов, включая фирменные Pixel. Он отметил, что такой широкий арсенал гаджетов помогает ему тестировать сервисы Google на различных устройствах, чтобы убедиться в их качестве и совместимости. Однако конкретные модели смартфонов, которыми он пользуется в качестве основного, не были уточнены.

Пичаи также поделился своим видением цифрового благополучия и безопасности. Он призывает к саморегуляции, не навязывая жестких ограничений по времени, проведенному за экраном, своим детям. Кроме того, он редко меняет свои пароли, но использует двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Сундар (Сундарараджан) Пичаи, американец индийского происхождения, присоединился к Google в 2004 году и стал генеральным директором компании в октябре 2015 года. По слухам, он был одним из претендентов на пост генерального директора Microsoft в 2014 году.

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