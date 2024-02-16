 

Алексей Навальный умер в тюрьме

16.02.2024, 14:29, Новости дня
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Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Навальному было всего 47 лет.

Согласно сообщению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключённого.

ФСИН направляет комиссию в колонию, где содержался и умер Навальный.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев рассказал, что в последний раз защитник навещал его в среду, на тот момент с Навальным все было нормально. Вчера, по видеосвязи, он тоже выглядел здоровым и веселым.

– По решению семьи я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально, — сказал он.

– Я в шоке, это просто ужас. У меня просто нет слов, – прокомментировал смерть самого популярного российского оппозиционера экс-кандидат в президенты Борис Надеждин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего.

– Есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется, — заявил Песков. – Президент России Владимир Путин проинформирован о смерти политика.

Представитель Навального Кира Ярмыш сообщила, что в посёлок Харп, в колонию, где отбывал наказание политик, вылетает адвокат.

14 февраля стало известно, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества, каковым в России признан, в частности, его «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК*).

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима. Оппозиционер называл своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.

*внесен в список террористов и экстремистов


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