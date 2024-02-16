Алексей Навальный умер в тюрьме
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Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Навальному было всего 47 лет.
Согласно сообщению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключённого.
ФСИН направляет комиссию в колонию, где содержался и умер Навальный.
Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев рассказал, что в последний раз защитник навещал его в среду, на тот момент с Навальным все было нормально. Вчера, по видеосвязи, он тоже выглядел здоровым и веселым.
– По решению семьи я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально, — сказал он.
– Я в шоке, это просто ужас. У меня просто нет слов, – прокомментировал смерть самого популярного российского оппозиционера экс-кандидат в президенты Борис Надеждин.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего.
– Есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется, — заявил Песков. – Президент России Владимир Путин проинформирован о смерти политика.
Представитель Навального Кира Ярмыш сообщила, что в посёлок Харп, в колонию, где отбывал наказание политик, вылетает адвокат.
14 февраля стало известно, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества, каковым в России признан, в частности, его «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК*).
В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима. Оппозиционер называл своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.
*внесен в список террористов и экстремистов
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