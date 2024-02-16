«Фальшивые» украинские беженцы получают пособие в Германии

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В Германии выявлен новый вид мошенничества: лица с двойным гражданством всё чаще называются украинскими беженцами с целью получения пособия, пишет Focus. Как правило, речь идёт о людях, которые также имеют венгерское или румынское гражданство. Мошенничество привлекло внимание потому, что некоторые из предполагаемых военных беженцев даже не говорят по-украински.



AP

Число людей, прибывающих с Украины в качестве военных беженцев, продолжает расти. В Баден-Вюртемберге недавно выяснилось, что некоторые из них помимо украинского гражданства имеют ещё одно в ЕС, например, Венгрии или Румынии, отмечает Focus. Однако, если они идентифицируют себя исключительно как граждане Украины, они имеют право на получение пособий для граждан — и сейчас таких случаев становится всё больше.

Мошенничество привлекло внимание потому, что некоторые из этих предполагаемых военных беженцев даже не говорят по-украински. Министерство юстиции и миграции Баден-Вюртемберга также подтвердило это по запросу издания: «Иммиграционным властям были представлены люди, которые могли общаться только на венгерском языке и могли предъявить только недавно выданные украинские паспорта». На данный момент из Баден-Вюртемберга поступило около 1380 сообщений о случаях, требующих рассмотрения.

Теперь это может дорого обойтись подтверждённым «фальшивым» украинцам: несанкционированное получение социальных пособий обманным путём является уголовно наказуемым преступлением. Лица, впервые совершившие преступление и не имевшие ранее правонарушений, часто отделываются штрафом. В более серьёзных случаях, таких как коммерческое мошенничество, членство в преступной организации, причинение значительного финансового ущерба или участие государственных служащих, наказание может быть увеличено до десяти лет лишения свободы.

В случае с «фальшивыми» украинцами это означает, что, если будет доказано венгерское или румынское гражданство, временная защита не будет предоставлена. Если же вид на жительство уже выдан, он будет аннулирован.