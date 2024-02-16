 

Собянин: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

16.02.2024, 13:40, Новости дня
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Москва предоставила медицинским организациям из регионов доступ к платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ). У врачей появилась возможность дистанционно анализировать лучевые исследования с помощью столичных “умных” алгоритмов.

“Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике”, — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформу разработал Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Ознакомиться с доступными сервисами и правилами подключения можно на сайте “МосМед ИИ”.

Московские технологии компьютерного зрения представляют собой инструмент для автоматизированного выявления признаков патологии. Сервис работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

В распоряжении московских медиков более 50 сервисов компьютерного зрения по 29 направлениям. С помощью нейросетей врачи провели более 12 миллионов исследований. ИИ позволяет выявлять 37 заболеваний, включая рак легких, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, легочную гипертензию и другие недуги.

Ранее мэр Москвы рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в городских стационарах. Специалисты провели уже более 1,2 миллиона таких консультаций.


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