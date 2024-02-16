89-летний член Совфеда упал и сломал ногу, когда пародировал Байдена перед журналистами

Член Совета Федерации Борис Глебин сломал ногу, когда пародировал президента США Джо Байдена перед журналистами.

89-летнего сенатора госпитализировали прямо из главного здания Совета на Большой Дмитровке.

Журналисты попросили Глебина прокомментировать новые санкции Соединённых Штатов против российского нефтяного экспорта. По версии газеты «Коммерсант» он сам разыскал съёмочную группу и объявил, что сейчас будет давать комментарий на эту тему. Рассуждая о внешней политике Вашингтона, сенатор назвал американского президента «выжившим из ума маразматиком, который выставил себя на посмешище на весь мир».

– Он везде падает, бьётся своей пустой головой, все смеются, весь мир над ним смеётся. Если человека уже ноги не держат, что там в голове за опилки? Как можно доверять этой мумии управлять хоть чем-нибудь? Он же вот так он ходит, смотрите, – сказал Глебин и попытался изобразить немощность американского лидера.

К несчастью, член Совфеда почти сразу упал и начал звать на помощь. Прибывшие в здание медики заподозрили перелом ноги и увезли высокопоставленного пациента в НИИ имени Склифосовского. Помимо самого сенатора, пострадали несколько журналистов – сразу после его падения их начали бить телохранители Глебина. Один из охранников также разбил стёкла объективов двух камер. Как выяснилось позже, таким образом он хотел уничтожить запись конфуза.

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