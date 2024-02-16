 

Любовь как позитивный стресс делает иммунитет крепче

16.02.2024, 11:40, Разное
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Медицинский аспект влюбленности был освещен в интервью для «Известий» врача Ольги Уланкиной. Она отметила, что состояние влюбленности сопровождается повышенной активностью участка мозга, отвечающего за выработку гормонов, и интенсивной работой надпочечников.

Период влюбленности сопровождается сильными переживаниями и активацией различных гормонов в организме, таких как фенилэтиламин, адреналин, дофамин, эндорфин, вазопрессин, окситоцин, эстрогены и тестостерон. Медики называют этот период позитивным стрессом, который стимулирует иммунную систему и может мотивировать к различным деятельностям. Ученые отмечают, что позитивный стресс, вызванный влюбленностью, способствует укреплению здоровья и иммунитета. Чувство счастья и радости, которые ощущают влюбленные, благоприятно влияют на иммунитет, снижают уровень тревоги и повышают самооценку.

В частности, влияние окситоцина, синтезируемого в организме влюбленных, положительно сказывается на организме, действуя как обезболивающее средство, релаксант, снимая нервное напряжение и защищая от нарушений сердцебиения.

Эксперты также обращают внимание на то, что позитивное влияние любви может проявиться в формировании семьи и воспитании детей, что дополнительно подчеркивает значимость любви для здоровья человека.


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