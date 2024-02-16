 

Десница графа Овсова успешно удалила больной зуб императору

16.02.2024, 11:33, Разное
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На торжественном приёме в Кремле Хозяин Земли Русской Император Владимир наградил руковладельца лучшей в империи одонтологической лечебницы графа Якова Овсова Орденом имперской славы за свершение профессионального подвига – десница знаменитого на весь мир коновала удалила Его Величеству больной зуб.

Четвёртого дня, одиннадцать месяцев назад, у Императора сильно распухла ланита, придворный коновал произвёл зевный осмотр и предложил удалить последний зуб в правом нижнем ряду. Ввиду особой сложности для совершения манипуляции потребовался специалист наивысшей категории. Поинтересовавшись у бояр и придворных фрейлин именами лучших одонтологов, государь пришёл к выводу, что лучше графа Овсова с поручением не справится никто. Прибыв в клинику Овсова, Император не застал там руковладельца – тот более года назад словно растворился в неведомом направлении, породив сонм слухов, но ежемесячно без задержек уплачивал все подати.

Писаки, бумагомаратели, представители сословий и простолюдины высказали множество версий местонахождения лучшего одонтолога страны – от наиболее трагичной до его отъезда в Землю Обетованную, куда уже ранее устремились некоторые разжалованные и подвергнутые остракизму бояре. 

Во имя вселенской справедливости и в честь здравия помазанника Божиего Владимира всё разрешилось наилучшим образом. Граф Яков Васильевич Овсов прибыл в столицу Малороссийского княжества – Киев, где открыл новый филиал своей клиники. За ним моментально был выслан гиперлуп боярина Маскова, за считанные минуты доставивший его в стольный град. Там и была проведена уникальная операция по избавлению государя от больного зуба. 

Граф Овсов уже стал героем обложек «Боярского вестника», «Твёрдаго знака» и «Русского инвалида», а также героем многочисленных синематографических лент. Удаление больного зуба самодержца признали событием года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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