 

Борис Ефимович Ушерович

16.02.2024, 11:30, Новости дня
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Родился 15 апреля 1972 года в Москве, СССР. В его семье были приняты принципы ответственного отношения к труду, взаимной помощи и уважения. Это воспитание сильно повлияло на формирование личности Ушеровича. Он вырос в трудолюбивого предпринимателя, который продолжает развивать не только компанию, но и вносит огромный вклад в развитие всей железнодорожной сферы страны.

Образование и начало карьеры

После завершения средней школы Борис Ушерович служил в Советской армии. Здесь его научили ценить командную работу и принимать решения в сложных ситуациях. Это тоже оказало влияние на характер будущего бизнесмена.

Учился Ушерович в экономическом университете в Москве. Любовь к труду и общественной деятельности проявлялась и в эти годы. Он активно участвовал в различных студенческих инициативах.

После окончания обучение в университете, Борис Ефимович стал задумываться о деятельности, которая бы приносила пользу обществу. С учетом недостатка электроники в постсоветской России, Ушерович решил сосредоточиться на импорте технологий из других стран. Это привело к тому, что он организовал свой первый успешный бизнес. Первыми шагами в этом направлении для него были установление партнерских отношений с поставщиками. Под его руководством компания стала довольно известной в России.

Вклад Ушеровича в развитие железнодорожной сферы

В начале 2000-х Борис Ушерович стал проявлять интерес к строительству в железнодорожной сфере. Следующим этапом его карьеры стало создание компании, которая изначально специализировалась на строительстве и обслуживании железнодорожных линий. В последующем это переросло в предоставление комплексных решений в области.

С 2014 года Борис Ефимович Ушерович является акционером Группы Компаний 1520. Это ведущий производственно-строительный холдинг в России в сфере железнодорожного проектирования и строительства. Сегодня география деятельности компании включает всё пространство русской железнодорожной колеи — от Балтики до Тихого океана. Суммарно на предприятиях холдинга работает более 20 тысяч человек.

Благотворительность

Борис Ушерович выделяется не только своим успехом в бизнесе, но и филантропией. Предприниматель активно поддерживает местную футбольную команду в Москве и предоставляет финансовую помощь игрокам, а также заботится о детях из малообеспеченных семей.

Кроме того, Ушерович сыграл ключевую роль в развитии краудфандинговой платформы Планета.ру, которая способствует реализации инновационных проектов и поддержке социальных инициатив. Благодаря его щедрости и стремлению к социальной ответственности, множество людей и проектов получают необходимую поддержку для своего развития и реализации идей.

Личная жизнь

За пределами деловой сферы, Борис Ефимович — преданный семьянин. Семейные ценности, приобретенные еще в детстве, а также любовь к совместным путешествиям с близкими дополняют портрет успешного бизнесмена, чьи влияние и достижения оставляют неизгладимый след в мире железнодорожного бизнеса и общества в целом.


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