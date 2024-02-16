Наноалмазы в одежде: инновационный способ охлаждения

Австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического института разработали новый вид ткани, способный охлаждать тело на 2-3 °C благодаря использованию наноалмазов. Исследование было опубликовано в журнале Polymers for Advanced Technologies (PAT).

Наноалмазы, представляющие собой искусственные кристаллы углерода размерами от одного до 10 нанометров, стали основой для разработки этой ткани. Специалисты взяли хлопковое полотно, обработали его клеем, а затем нанесли полимерный раствор из наноалмазов, полиуретана и растворителя при помощи электростатики. Этот процесс создал на ткани сеть нановолокон.

Эксперименты показали, что благодаря высокой теплопроводности наноалмазов, такая ткань способна пассивно охлаждать носителя на 2-3 °C. Кроме того, это покрытие усиливает защиту от ультрафиолетовых лучей, что делает материал идеальным для летней одежды.

Ученые полагают, что использование текстиля с наноалмазами позволит сократить энергопотребление на 20-30% в периоды жары за счет более рационального использования кондиционеров. Отличие наноалмазов от натуральных алмазов заключается в их дешевизне в производстве и возможности образования при переработке углеродных отходов, добавили исследователи.