Погода с снегопадом может серьезно повлиять на самочувствие человека

Врач-невролог Екатерина Демьяновская подчеркивает, что погода с снегопадом может серьезно повлиять на самочувствие человека. Некоторые люди сталкиваются с головной болью, вялостью и сонливостью во время снегопада, что может значительно снизить работоспособность, отмечает медик, беседуя с Life.ru.

Головную боль при снегопаде спровоцировать резкое снижение атмосферного давления, а также уменьшение концентрации кислорода в воздухе. Повышенная влажность усложняет дыхание, что отрицательно влияет на обеспечение органов тела кислородом. В ответ организм ускоряет работу сердца, что может привести к слабости, упадку сил, проблемам с концентрацией и головной боли.

К концу зимы организм может накопить значительную усталость от длительного холодного сезона с недостатком солнечного света, увеличивая вероятность хандры, апатии и других психоэмоциональных проблем. Солнечного света во время снегопада может не хватать, а короткий зимний световой день усиливает эффект. Это меняет суточный ритм выработки мелатонина, что может вызывать сонливость, грусть и тревогу.

Снегопады и колебания атмосферного давления могут также ухудшить самочувствие людей с хроническими заболеваниями суставов, сердца и сосудов. Демьяновская обращает внимание на то, что повышенная чувствительность к погодным изменениям проявляется у тех, кто редко находится на свежем воздухе или страдает от дефицита витаминов.