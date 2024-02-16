Компания Waymo отзывает 444 беспилотных машины после ДТП

Waymo, сервис беспилотных такси от технологической компании Alphabet (владелец Google), принял решение отозвать 444 роботизированных автомобиля в связи с двумя дорожными инцидентами, произошедшими в штате Аризона в декабре 2023 года, пишет агентство Reuters.

Две аварии произошли в городе Финикс, столице Аризоны, с разницей всего в несколько минут. В обоих случаях автомобили Waymo столкнулись с одним и тем же пикапом, который был припаркован под углом к перевозившему его грузовику. Предварительная информация показала, что система управления машинами Waymo не смогла правильно рассчитать траекторию движения буксируемого транспорта, когда тот был частично погружен на эвакуатор. Оба столкновения произошли на низкой скорости, и пострадавших нет.

Согласно официальному заявлению компании, буксировщик находился в среднем ряду, а буксируемый автомобиль сместился вправо и пересек разделительную линию.

Waymo также подчеркнула, что в январе текущего года обновила программное обеспечение своего автопарка и приняла меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Кроме того, ранее стало известно, что в Сан-Франциско группа хулиганов атаковала и подожгла беспилотное такси Waymo в китайском квартале города.