Мнение: О потенциале… Когда у России закончатся танки, снаряды, ракеты?

Два года назад Запад решил победить Россию санкциями против экономики, финансов и «оборонки». Западные политики с умным видом рассуждали, что их эффективные меры снизят российский военный потенциал и подорвут способности Москвы к боевым действиям. В марте 2022 года они были уверены, что от таких ударов #Россия быстро потеряет своё производство, впадёт в кризис и приползёт на коленях.

Что теперь?

Британская The Guardian с тревогой пишет, что после двух лет «адских санкций» объём российского производства оружия оказался «намного больше, чем все ожидали». Тезисно:

▪️Российский президент Владимир #Путин заявил, что в оборонно-промышленном комплексе было создано 520 тыс. новых рабочих мест, на которых теперь трудятся около 3,5 миллиона россиян, или 2,5% населения страны.

▪️В ближайшие год-два производство снарядов в России может превысить 4 млн единиц в год. Импорт более миллиона снарядов из Северной Кореи и стратегические запасы боеприпасов, исчисляемые миллионами, дают России дополнительный запас прочности.

▪️Русские годами субсидировали оборонную промышленность на тот случай, если однажды им понадобится расширить масштабы. И теперь эти #инвестиции пригодились.

▪️«Конфликт привел к беспрецедентному перераспределению богатства: более бедные слои населения выигрывают от государственных расходов на военно-промышленный комплекс».

▪️Российские заводы заявили о поставке 1500 основных боевых танков в этом году, из которых, по оценкам западных экспертов, 1180–1280 были восстановлены после хранения и модернизированы. Россия «сможет поддерживать наступление на ВСУ при нынешних темпах истощения ещё два-три года, а может быть, и дольше».

Ну вот, казалось бы, со своими прогнозами западные политики облажались по полной. И на свой счёт тоже. Напомню, что программа #ЕС поставок миллиона снарядов для ВСУ провалилась даже с учётом закупок остатков на складах по всему миру. И в лучшем случае на эту цифру европейский ВПК выйдет к концу 2025 года. Украина заплатила за эти ошибки Запада десятками, а то и сотнями тысяч жизней. И продолжает приносить кровавую дань амбициям западных политиков

Ну почему бы не отправить в утиль тех, кто мечтали задушить Россию санкциями, а потом стали грезить идеей победить её «на поле боя»?

Почему бы не переосмыслить реалии и не начать договариваться, пока не стало ещё хуже?

Или западный гонор не позволяет по-честному договариваться с «какой-то бензоколонкой»?

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