 

Рупор кремлевской пропаганды: Первый российский флаг на западных окраинах Авдеевки

16.02.2024, 5:35, Разное
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Военкор Поддубный опубликовал кадры с дрона с установкой первого российского флага на западных окраинах освобождаемой Авдеевки (к югу от коксохима). Судя по всему участок Индустриального проспекта.

Противник на вечер разгоняет зраду о близящемся окружении "Зенита и "Чебурашки" и продвижении наших войск к дороге через Ласточкино.

Источник: Colonel Cassad


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