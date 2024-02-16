Рупор кремлевской пропаганды: Первый российский флаг на западных окраинах Авдеевки
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Военкор Поддубный опубликовал кадры с дрона с установкой первого российского флага на западных окраинах освобождаемой Авдеевки (к югу от коксохима). Судя по всему участок Индустриального проспекта.
Противник на вечер разгоняет зраду о близящемся окружении "Зенита и "Чебурашки" и продвижении наших войск к дороге через Ласточкино.
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Источник: Colonel Cassad
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