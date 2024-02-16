Times – в Великобритании зафиксировали рекордный всплеск антисемитизма

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В Соединённом Королевстве зафиксировали значительный рост случаев нетерпимости по отношению к еврейскому населению. Исследователи связывают подобный подъём антисемитских настроений, который не наблюдался более 40 лет, с войной в Газе, пишет The Times.



AP

Антисемитизм в Великобритании достиг самого высокого уровня за более чем 40 лет. Об этом свидетельствует новый доклад благотворительной организации The Community Security Trust (CST), пишет The Times.

По данным CST, в прошлом году в Соединённом Королевстве произошло свыше 4100 инцидентов, связанных с нападками на евреев, что на 147% больше, чем годом ранее. Причём взрывному росту этих случаев способствовала атака ХАМАС на Израиль.

В отчёте говорится о 3328 случаев оскорбительного поведения, 305 угроз, 266 нападений, 182 примера нанесения ущерба и осквернения и 22 случая распространения антисемитской литературы. В докладе также отмечается рост количества инцидентов в школах и университетах более чем на 200%, что является частью «тревожной тенденции» в секторе образования.

Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли назвал статистику, предоставленную CST, «крайне прискорбной». Он пообещал, что власти предпримут меры для защиты местного еврейского сообщества, отмечает The Times.