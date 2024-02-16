 

Times – в Великобритании зафиксировали рекордный всплеск антисемитизма

16.02.2024, 3:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Соединённом Королевстве зафиксировали значительный рост случаев нетерпимости по отношению к еврейскому населению. Исследователи связывают подобный подъём антисемитских настроений, который не наблюдался более 40 лет, с войной в Газе, пишет The Times.


AP

Антисемитизм в Великобритании достиг самого высокого уровня за более чем 40 лет. Об этом свидетельствует новый доклад благотворительной организации The Community Security Trust (CST), пишет The Times.

По данным CST, в прошлом году в Соединённом Королевстве произошло свыше 4100 инцидентов, связанных с нападками на евреев, что на 147% больше, чем годом ранее. Причём взрывному росту этих случаев способствовала атака ХАМАС на Израиль.

В отчёте говорится о 3328 случаев оскорбительного поведения, 305 угроз, 266 нападений, 182 примера нанесения ущерба и осквернения и 22 случая распространения антисемитской литературы. В докладе также отмечается рост количества инцидентов в школах и университетах более чем на 200%, что является частью «тревожной тенденции» в секторе образования.   

Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли назвал статистику, предоставленную CST, «крайне прискорбной». Он пообещал, что власти предпримут меры для защиты местного еврейского сообщества, отмечает The Times. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / ND – встали на путь смерти — западные лидеры готовы сжечь Европу, США и Россию в «невообразимом аду» ядерной войны

16.02 / NYP – преступность среди мигрантов превращает американские города в зоны боевых действий

16.02 / NTD нашёл в Якутии самую тяжёлую работу в мире

16.02 / WION – Япония уступила Германии своё место в тройке мировых экономических лидеров

15.02 / Такер Карлсон – посещение российского магазина способно настроить американца против США

15.02 / Das Erste – немецкие политики спорят о том, нужны ли Европе свои ядерные бомбы

15.02 / СТРАНА – норвежский город решил принимать только украинских беженцев

15.02 / Польский министр – в отношении наших фермеров украинские политики зашли слишком далеко, им пора остепениться

15.02 / Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

15.02 / Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика