NTD нашёл в Якутии самую тяжёлую работу в мире

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Несмотря на суровые условия, якутские рабочие освобождают подводную часть кораблей ото льда, чтобы их можно было ремонтировать. Как передаёт NTD, этот процесс называется «выморозкой». Работники с помощью бензопил и ледорубов вырезают ледяные блоки и постепенно их извлекают. Многие считают «выморозку» самой тяжёлой работой в мире.

Это Жатайская судоверфь на реке Лена в Якутии. Зимой здесь температура опускается до минус 50, а то и ниже. Но, несмотря на суровые условия, кипит работа. Рабочие спешат освободить подводную часть кораблей ото льда, чтобы их можно было ремонтировать. Этот процесс называется «выморозкой».

Сейчас река промёрзла на полметра. Работники вырезают ледяные блоки и постепенно их извлекают. Используют бензопилы и ледорубы.

МИХАИЛ КЛУС, рабочий: Чем погода холоднее, тем промерзание лучше. Единственное, что в холодную погоду — сегодня за 40 перевалило — уже пила бензиновая ведёт себя порой неадекватно, замерзает на ходу. Ну и приходится давать ей отогреваться. А так нормально.

Многие в Якутии считают «выморозку» самой тяжёлой работой в мире. Но сами рабочие не соглашаются. Михаил говорит, что главное одеваться теплее. Самая низкая температура, при которой он работал, — минус 63. В тот сезон получил травму колена — порвал мениск. Но, в принципе, ни на что не жалуется.

МИХАИЛ КЛУС: Правильно одеться — и всё. А приходишь как будто из бани — раздеваешься, от тебя пар идёт.

Впрочем, не у всех так получается.

АРТЁМ КОВАЛЕЦ, рабочий: Бывает иногда замерзаешь, и от этого какой-то негатив приходит, и неохота работать. Хочется домой пойти, хочется всегда кушать, хочется отдохнуть, расслабиться. Приходится себя перебарывать.

«Выморозка» — постепенный процесс. Сначала вырубают 20 сантиметров льда. Потом ждут, когда река промёрзнет ещё на полметра. После начинают снова выпиливать и рубить лёд.

МИХАИЛ КЛУС: Многие думают, что это монотонная такая работа — выпиливай да долби. Здесь надо думать, здесь надо знать, здесь надо уметь. Потому что любое неверное движение — и ты поймал воду, и всё. Вплоть до того, что всю работу можешь утопить.

Михаил согласен с тем, что работа сложная и трудная, но самой тяжёлой в мире её тоже не считает. Думает, что есть и потруднее.

В Жатае на «выморозке» судов работают 30 специалистов. За сезон зарабатывают сотни тысяч рублей.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.