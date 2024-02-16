Рупор кремлевской пропаганды: Коллапс обороны Авдеевки
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На 21 час в Авдеевке.
1. Занят "Зенит".
2. Занята Донецкая Фильтровальнся станция (ДФС)
3. Занята автобаза
4. Установлен флаг недалеко от стелы на западной въезде в Авдеевке.
5. Противник оставил также часть позиций к северу от города.
6. В ближайшие часы должны быть подтвержден контроль над опорником "Чебурашка".
7. Часть сил противника отводит к "Химику", часть пытается отводить по балке к Тоненькому.
8. Некоторое количество тяжелых 300х противник бросил в городе на милость победителя.
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Источник: Colonel Cassad
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