Рупор кремлевской пропаганды: Коллапс обороны Авдеевки

На 21 час в Авдеевке.

1. Занят "Зенит".

2. Занята Донецкая Фильтровальнся станция (ДФС)

3. Занята автобаза

4. Установлен флаг недалеко от стелы на западной въезде в Авдеевке.

5. Противник оставил также часть позиций к северу от города.

6. В ближайшие часы должны быть подтвержден контроль над опорником "Чебурашка".

7. Часть сил противника отводит к "Химику", часть пытается отводить по балке к Тоненькому.

8. Некоторое количество тяжелых 300х противник бросил в городе на милость победителя.

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