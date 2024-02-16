 

Рупор кремлевской пропаганды: Коллапс обороны Авдеевки

16.02.2024, 2:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На 21 час в Авдеевке.

1. Занят "Зенит".
2. Занята Донецкая Фильтровальнся станция (ДФС)
3. Занята автобаза
4. Установлен флаг недалеко от стелы на западной въезде в Авдеевке.
5. Противник оставил также часть позиций к северу от города.
6. В ближайшие часы должны быть подтвержден контроль над опорником "Чебурашка".
7. Часть сил противника отводит к "Химику", часть пытается отводить по балке к Тоненькому.
8. Некоторое количество тяжелых 300х противник бросил в городе на милость победителя.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Такер Карлсон про московское метро, Такер Карлсон про Москву и кто вообще такой Такер Карлсон

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине в акварельной живописи

15.02 / В Москве появятся разводные мосты

15.02 / Появилось предложение скопировать «Википедию» для российского портала “Знание. Вики”

15.02 / Мнение: Угнетение русских во Франции, призыв к фейкам против России и империалисты-террористы в Нигере

15.02 / Brain and Behavior: распорядок дня способствует быстрому развитию мозга ребенка

15.02 / VGC: Sony запланировала быстрее выпускать эксклюзивные игры PlayStation на ПК

15.02 / В Москве нашли и задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки

15.02 / Скандалы: «Обеспеченный мужчина познакомится для брака»

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Стабильно контролируемая ситуация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика