Мнение: Такер Карлсон про московское метро, Такер Карлсон про Москву и кто вообще такой Такер Карлсон

1. Такера Карлсона многие назовут расистом и гомофобом — не зря им так восхищаются в провластных СМИ. Во время съёмок некой случайной станции метро в Москве он нахваливал чистоту, порядок и красивые интерьеры, но как будто специально выбирал белые лица — на видео нет ни одного негра, ни одного представителя радужных меньшинств. Полагаю, американская публика тоже обратит на это внимание (ссылка):



Особенно понравилась американскому гостю станция метро Киевская, которую, кстати, никому и в голову не пришло переименовать, как сделали бы наши заблудшие соседи. Его удивило, что станция находится в отличном состоянии, хотя была построена 70 лет назад.

2. Хвалил господин Карлсон не только метро, но и всю Москву в целом (ссылка 1, ссылка 2):



Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае поделился впечатлениями о Москве:

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США».

Тут кто-то скажет: «ну, понятно, это Москва». Замечу на это, что петербургское метро также в порядке. Пожалуй, иностранец даже не сможет определить по случайной станции, в каком городе она расположена — существенных для пассажира отличий нет.

3. После интервью с Владимиром Путиным личность Такера Карлсона вызвала большой интерес в России. Многие с удивлением узнали, что он почти миллиардер и происходит из известной семьи, из старой американской элиты. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

Меня учили, что когда имеешь дело с американцами или европейцами из старой Европы, нужно обязательно посмотреть на полное имя (full legal name), и подумать, нет ли там чего-то интересного. Полное имя Такера – Tucker Swanson McNear Carlson.

Так вот Swanson – это его приёмная мать Патриция Суонсон – дочь и наследница олигарха Карла Суонсона – самого крупного поставщика еды для Пентагона (эдакого американского “Конкрода”, если хотите). А Карлсон-младший у нас в этой конфигурации получается медийщик, да? Точно?

Я не видел, чтобы кто-то обратил внимание на фразу Карлсона о том, что его отец уже приезжал в Москву (тогда в Москве, по рассказам папы Карлсона, всё было сильно не айс). Никому не интересно было из журналистов: при каких обстоятельствах это собственно было? Отец Карлсона – интересная личность <…>: “медийщик” (руководитель Радио Свобода в конце 1980-х), банкир (Great American First Savings – с друзьями Рональда Рейгана), а ещё почему-то его привлекали в качестве эксперта комитеты по внешней политике Сената и Конгресса США. Ну и для полного счастья – он же был руководителем Информационного Агентства США – департамента Госдепа, которое занималось (до расформирования) “публичной дипломатией” в интересах США. На всякий случай:

“Публичная дипломатия – действия, направленные на строительство долгосрочных отношений, защиту целей национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и институтов собственного государства за рубежом.”

Снова риторический вопрос: точно медийщик?

Про то как один известный старший родственник Карлсона из Сената США (очень известная фамилия) параноил по поводу рисков ядерной войны с СССР, и успешно старался укротить тогдашних “маккейнов”, желающие могут найти и прочитать самостоятельно.

Как видите, у Такера Карлсона и Дональда Трампа много общего. Повторюсь — я не буду удивлён, если Дональд Трамп выиграет выборы и назначит Такера Карлсона вице-президентом, вторым лицом в США.