 

WION – Япония уступила Германии своё место в тройке мировых экономических лидеров

16.02.2024, 0:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За последние шесть месяцев 2023 года экономика Японии начала сокращаться и скатилась в рецессию. В результате её обогнала Германия, которая вышла теперь на третье место среди мировых экономических лидеров, передаёт WION. По оценкам экспертов, основной причиной спада послужило сокращение внутреннего спроса и капитальных вложений. Причём существует риск того, что эти негативные тенденции сохранятся.

Япония больше не является третьей по величине экономикой в мире. Эта азиатская страна уступила своё место Германии после того, как за последние шесть месяцев 2023 года её экономика начала сокращаться и вступила в рецессию.

Официальные данные показывают, что экономика Японии неожиданно сократилась из-за слабого внутреннего спроса. И это усилило неопределённость в отношении планов Центрального банка отказаться в этом году от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Валовый внутренний продукт Японии упал на 0,4 процента за период с октября по декабрь, после того как сократился на 3,3 процента в предыдущем квартале. В то время как рыночные ожидания предполагали, что ВВП вырастет на 1,4 процента. А экономический спад на протяжении двух кварталов подряд обычно служит определением для технической рецессии.

Потребление в частном секторе, которое составляет более половины от общей экономической активности, упало на 0,2 процента. Капитальные затраты, которые являются ещё одним ключевым двигателем для роста частного сектора, упали на 0,1 процента.

Тем не менее внешний спрос, который определяется как общий экспорт минус импорт, добавил 0,2 процента к ВВП. А экспорт вырос на 2,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Слабый курс иены по отношению к доллару США способствовал расширению японского экспорта.

При этом существует риск того, что экономика страны может продолжить сокращаться за период с января по март. Три основные причины для этого — замедление глобального роста, слабый внутренний спрос и последствия землетрясения, которое произошло в Новый год на западе Японии.

Такие слабые показатели ставят под сомнение радужные прогнозы Банка Японии в отношении ВВП и его планы по поэтапному свёртыванию масштабного монетарного стимулирования. Центробанк готовился к апрелю отказаться от отрицательных ставок и пересмотреть свою сверхмягкую политику в денежно-кредитной сфере.

Источники агентства Reuters предположили, что любое последующее ужесточение политики, скорее всего, будет происходить медленно, поскольку риски сохраняются. Последние данные не оказали при этом серьёзного влияния на фондовый рынок: индекс Nikkey вырос на один процент, частично компенсировав потери за предыдущую сессию.

Возможно, этот рост на фондовом рынке связан с ожиданиями, что Центральный банк Японии на протяжении ещё какого-то времени может продолжить свою политику «дешёвых» денег.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года. 


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