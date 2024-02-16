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Цены пошли вверх

16.02.2024, 13:13, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе 2024 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,35 процента и составила 5345 рублей (в декабре – 5222 рубля).

Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+24,35%), огурцы (+14,8%) и картофель (+13%). Наиболее заметно подешевели чай (-6,4%) и кура (-4%).

В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в январе составил по отношению к предыдущему месяцу 101,2%, в том числе на продовольственные товары – 101,6%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 101,6%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции. При этом, минимальный прожиточный минимум в Ярославской области установлен в размере 15 144 рублей в месяц, средняя пенсия – 20 194 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

551,09 

683,21 

688,86 

0,8%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

310,63 

103,89 

103,54 

-0,3%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

203,29 

247,17 

237,17 

-4,0%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

717,21 

107,58 

107,58 

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

173,40 

200,99 

202,30 

0,7%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

271,52 

15,52 

15,84 

2,1%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

832,57 

124,15 

124,89 

0,6%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

125,66 

71,76 

73,30 

2,1%

Маргарин, кг

6

0,5

235,04 

112,06 

117,52 

4,9%

Сметана, кг

1,8

0,15

286,05 

42,27 

42,91 

1,5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

65,14 

599,13 

597,12 

-0,3%

Творог нежирный, кг

10

0,83

357,89 

293,16 

298,24 

1,7%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

739,66 

147,36 

154,10 

4,6%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

116,00 

167,22 

174,00 

4,1%

Сахар-песок, кг

20

1,67

66,34 

111,90 

110,57 

-1,2%

Печенье, кг

0,7

0,06

250,30 

13,65 

14,60 

7,0%

Карамель, кг

0,7

0,06

325,43 

18,28 

18,98 

3,8%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1361,85 

60,59 

56,74 

-6,4%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,46 

5,21 

5,31 

1,9%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

2008,50 

120,01 

122,18 

1,8%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,07 

74,55 

78,45 

5,2%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

54,37 

517,02 

521,05 

0,8%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

83,01 

506,88 

518,81 

2,4%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

121,46 

47,95 

50,61 

5,5%

Пшено, кг

6

0,5

51,87 

25,50 

25,94 

1,7%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

54,92 

32,80 

33,41 

1,9%

Вермишель, кг

6

0,5

94,57 

46,53 

47,29 

1,6%

Картофель, кг

150

12,5

22,72 

251,25 

284,00 

13,0%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

32,48 

76,21 

94,73 

24,3%

Лук репчатый, кг

20

1,67

38,53 

59,75 

64,22 

7,5%

Морковь, кг

35

2,92

42,09 

115,35 

122,76 

6,4%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

254,44 

33,24 

38,17 

14,8%

Яблоки, кг

18,6

1,55

128,73 

189,70 

199,53 

5,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5221,84

5344,71

2,35%



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