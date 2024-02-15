В Москве появятся разводные мосты

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва-24» объявил о старте масштабной кампании по реновации мостов. Уже через пять лет каждый третий столичный мост будет разводиться по ночам, что позволит не только добавить городу привлекательности в глазах туристов, но и превратить его в крупнейший российский порт.

«Разводные мосты – это не только история про туристов, но и про морские перевозки. Мы решили вернуть Москве статус порта пяти морей, что позволит создать сотни тысяч рабочих мест и принесёт миллиарды рублей в городской бюджет», – объявил он.

В рамках «мостовой реновации» только в течение 2024-2026 годов возведут или перестроят 82 объекта и благоустроят территории вокруг. Суммарная стоимость проекта составит не менее триллиона рублей.

Планируется, что ряд новых столичных мостов станут копиями петербургских – Дворцового, Тучкова, Троицкого и Биржевого. Глава «Невского мостостройтреста» Андрей Пшеницкий подтвердил получение запроса от московских коллег.

«Пока мы работаем над проектом обновления Патриаршего и Большого Каменного мостов, основной для которого станут, соответственно, петербургские Дворцовый и Троицкий», – сказал он.

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