Появилось предложение скопировать «Википедию» для российского портала “Знание. Вики”

Помощник президента РФ, Владимир Мединский, выступил с инициативой скопировать содержание «Википедии» для внесения на российский портал “Знание. Вики”. Он отметил, что на данный момент на российском портале доступно лишь 22 тысячи статей, в то время как на «Википедии» их более 70 миллионов.

Мединский высказал мнение о том, что в настоящее время необходимо использовать уже существующий контент, вместо того чтобы создавать его заново. Он предложил “скопипастить” всю «Википедию», так как, по его мнению, 99% её статей нейтральны и интересны, и не несут никакого вреда. Он также подчеркнул, что лишь 1% материалов могут содержать клевету и дезинформацию.

Кроме того, Мединский прокомментировал критику нового учебника по истории, в котором он является одним из авторов, отметив, что негативная реакция исходит от “релокантов, эмигрантов, беженцев и предателей”. Он также сообщил, что новый учебник по обществознанию находится на завершающем этапе разработки.