Мнение: Угнетение русских во Франции, призыв к фейкам против России и империалисты-террористы в Нигере

1. Западные страны используют санкции против России не только для безуспешных попыток подрыва нашей экономики, но и для вполне успешного грабежа наивных россиян, которым не посчастливилось попасть в лапы полицейских на недружественной территории. Блогер Адвокат Жорин пишет в Телеграме (ссылка):



Презумпция виновности!

Французские коллеги рассказали одну интересную историю из серии: «Казалось бы, что могло пойти не так».

Пару дней назад, недалеко от Парижа был задержан гражданин России. Ему вменяют контрабанду бриллиантов.

Наш соотечественник на арендованной машине направлялся из Парижа в Ниццу. Полицейские остановили авто для проверки документов и увидев российский паспорт решили проверить заодно и салон автомобиля.

В автомобиле был обнаружен мешочек с монетами (около 20 евро) и 7 тысяч наличными. После обнаружения этой «страшной» находки – россиянин был незамедлительно задержан.

Уже в участке бедолага узнал причину задержания. Полицейский утверждал, что задержанный занимается контрабандой бриллиантов, поскольку мешочек с монетами уж очень похож на тот, в котором обычно перевозят лучших друзей девушек.

На изумленный вопрос задержанного, а где же сами бриллианты – невозмутимый полицейский ответил: «Так Вы же успели их продать, отсюда и 7 000 наличными». Законопослушные граждане не возят с собой столько нала.

В суде наш соотечественник пояснил, что поскольку россияне больше не могут пользоваться банковскими картами – приходится возить с собой наличные, в пределах разрешенной суммы (разрешается ввозить в ЕС не больше 10 000). А в мешочке удобно держать мелочь, для проезда по платным дорогам.

Суду доводы задержанного показались неубедительными. Из доказательств только мешочек с мелочью и 7 тысяч евро наличными.

Вердикт суда: на время следствия заключить под стражу.

2. Во Франции признают, что перевес сил в информационной войне сейчас у России. Русская стратегия основана на донесении фактов до западной аудитории, а так как факты верны и проверяемы, противостоять такому подлому формату пропаганды нелегко. Можно только пытаться вбрасывать как можно больше фейков, к чему открытым текстом призывают натовские военные (ссылка):



Французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу предложил активно распространять прозападные фейки против России. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI.

Ришу призвал распространять фейки, чтобы противостоять «превосходному российскому нарративу».

«Мы сейчас наполовину в панике… Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру… В том числе их нужно активно наполнять фейками», — предложил он.

Кстати, сюжет французского телеканала, согласно которому президент Зеленский готовил покушение на президента Макрона — тоже фейк. Чей именно фейк — неизвестно, однако явно не наш, так как итоги этого инцидента не в нашу пользу.

3. В Нигере, освободившемся недавно из-под французского ярма, обвиняют Францию в пособничестве террористам (ссылка):

Сотрудники французской разведки проводили встречи с террористическими группировками, чтобы дестабилизировать Нигер, заявил глава переходного Военного совета страны Абд ар-Рахман Чиани в телеинтервью каналу Sahel.

По его словам, власти Нигера имеют об этом достоверную информацию.

Чиани отметил, что после военного переворота июля 2023 года переходные власти добились полного выхода французских сил, ранее покинувших Буркина-Фасо и Мали.